Maria De Filippi senza freni su Riccardo: “Tu non sei scemo ma …”

Da alcune settimane a Uomini e Donne tra i cavalieri è tornato Riccardo Guarnieri. Stiamo quindi parlando dell’ex fidanzato di Ida Platano che proprio negli ultimi giorni è finito al centro di una grossa polemica. Ad esprimersi nei confronti del cavaliere è stata anche la conduttrice Maria De Filippi, ma in che modo?

Riccardo Guarnieri al centro di una grossa polemica

Riccardo e Ida per anni hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 con la loro storia d’amore. E oggi, a distanza di tempo, sono tornati al centro dell’attenzione. Secondo molti Ida sarebbe ancora innamorata di Riccardo mentre invece il cavaliere non sembrerebbe nutrire un reale interesse nei confronti dell’ex fidanzata. Nel corso della puntata andata in onda ieri ad esprimersi sull’ex coppia è stata proprio la conduttrice Maria De Filippi secondo la quale Riccardo dovrebbe evitare di avere determinati comportamenti con l’ex fidanzata. Molti sono stati coloro che si sono espressi sull’ex coppia, ad esempio Tina Cipollari ha dichiarato “Quando si sveglierà da questo incantesimo lei andrà ancora più sotto. Ogni tuo gesto, ogni tua parola…”.

Il commento della conduttrice

Nel corso della stessa puntata Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato con protagonisti Riccardo e Ida durante un confronto. Il cavaliere nel video in questione scherzava con l’ex fidanzata e in alcuni momenti è sembrato anche geloso o infastidito dalla conoscenza tra Ida e Marco. E’ stato a questo punto che la De Filippi è intervenuta affermando “Guarda, posso dirti che le ultime parole erano un po’ fuori luogo? Cioè Riccardo, tu non sei scemo giusto? Quando giochi sul fatto dicendo ‘Avrei giurato che Marco rimanesse’. Non penso ci sia malizia, ma… Lei infatti ti chiede ‘Perché mi parli di lui?’, sottotitolo: ‘Sei geloso?’. Ma tu Riccardo non sei geloso, sei infastidito! Se lei uscisse con Marco proveresti fastidio o possesso?”. Secondo la conduttrice quindi Riccardo starebbe giocando con l’ex fidanzata nonostante non provi per lei alcun interesse. Inoltre secondo la De Filippi quello che prova Riccardo è solo fastidio e possesso nei confronti di Ida. Riccardo ha risposto rivelando di essere disposto ad interrompere il rapporto con Ida se a chiederlo fosse lei. Ma la dama non è intervenuta, al contrario ha preferito mantenere il silenzio.

La reazione di Riccardo e il commento degli opinionisti e della conduttrice

Anche il cavaliere Saverio si è schierato contro Riccardo accusandolo di recitare e di giocare. Armando Incarnato invece ha chiesto a Guarnieri di rispettare il fatto che Ida non è ancora pronta per avere il tipo di rapporto che lui desidera. “Lei ti vive in un altro modo quando ti avvicini a lei”, ha poi aggiunto. La discussione è continuata con Tina che ha espresso il suo pensiero su Ida rivelando che la dama sta vivendo un vero e proprio innamoramento, e la De Filippi che invece ha chiesto al cavaliere se sarebbe contento di vedere Ida mostrare i suoi sentimenti. Domanda alla quale Riccardo ha risposto di si. A questo punto la conduttrice gli ha chiesto “Se lei non ti interessa perché si dovrebbe aprire scusami?”. Riccardo ha risposto che sarebbe contento solo per una questione di rispetto nei suoi confronti.

Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri

Ad un certo punto la De Filippi è apparsa davvero molto infastidita dalle parole di Riccardo. Ed infatti rivolgendosi al cavaliere ha affermato “Lo può tirare fuori con chi vuole lei, con suo figlio, con una sua amica, perché lo deve tirare fuori qua? Ma scusami lei ti ha detto ‘Io non voglio con i miei ex un rapporto di amicizia’. Non capisco cosa vai cercando! L’unica cosa è avere un ‘non rapporto’. Due persone si possono volere bene anche da lontano. Riccardo non hai 10 anni su!”. La conduttrice ha poi continuato rivolgendosi sempre a Riccardo e affermando che dovrebbe essere felice per Ida e per il fatto che la dama sta bene in compagnia di Marco. La De Filippi ha poi concluso “Cosa fa lei con Marco non te ne deve fregare. Fai pensare che anche lei ti piace”.