Cristiano Malgioglio asfalta Ahille Lauro: “Ci siamo incontrati prima e lui …..”

E’ finita ormai l’attesa per l’Eurovision Song Contest, visto che la manifestazione canora più importante d’Europa avrà inizio proprio tra poche ore. A poche ore dall’inizio della manifestazione, a svelare qualche aneddoto molto interessante e destinato a far tanto parlare è stato proprio lui, Cristiano Malgioglio. Il noto cantante sembra che abbia in qualche modo preso di mira Achille Lauro che prenderà parte all’Eurovision rappresentando il paese San Marino. Ma cosa ha raccontato il paroliere più famoso d’Italia?



Eurovision Song Contest 2022, finita l’attesa al via la manifestazione

Per la seconda volta, quindi, Cristiano Malgioglio prenderà parte all’Eurovision Song Contest che quest’anno è tornato in Italia e nello specifico a Torino, grazie alla vittoria dei Maneskin lo scorso anno. In queste serate Malgioglio avrà modo di incontrare proprio il gruppo vincitore della scorsa edizione.



Cristiano Malgioglio a Da noi… a ruota libera parla della sua partecipazione alla manifestazione e svela interessanti aneddoti

Parlando quindi di questa grande esperienza, Cristiano nel salotto della Fialdini, nella trasmissione Da noi…a ruota libera, pare abbia confessato qualcosa di molto interessante. “Se vinceranno Mahmood e Blanco? Può succedere di tutto, già siamo andati a finire nelle televisioni di tutto il mondo, io in boxer e Gabriele in slip, guarda che meraviglia. Quest’anno non so cosa succederà, di tutto e di più vedrete. Un anno fa avevamo promesso che se avesse vinto l’Italia ci saremmo scambiati i vestiti, questa volta non posso dire cosa faremo è tutto top secret. Stupendo sarà bellissimo ve lo assicuro”. Queste le parole di Cristiano il quale è sembrato un fiume in piena e pare abbia continuato a parlare.



Poi parla di Blanco e Mahmood e svela qualcosa sui suoi outfit

“Ci sono delle canzoni che sono bellissimi, delle voci straordinarie, noi dobbiamo dare la vittoria a Mahmood e Blanco, ma io poco fa ho incontrato la voce più bella, quella di Sam, il cantante inglese. Questo ragazzo si è toccato il cuore per i complimenti che gli stavo facendo”. In tanti non vedono l’ora di vedere Cristiano Malgioglio all’opera ma sembra che ci sia anche tanta attesa per conoscere i suoi outfit. Proprio a tal riguardo Cristiano sembra aver dato delle anticipazioni. T”ra l’altro domani arriverà un tir con tantissimi bauli con tutti i miei vestiti per queste serate. Voglio fare 14 cambi per essere pazzesco. Sono molto emozionato perché devo giudicare 41 paesi in questi giorni e ci sono dei pezzi bellissimi con dei testi favolosi. Almeno 20 brani sono promossi, da pelle d’oca”.



La stoccata ad Achille Lauro

Durante il suo intervento nella trasmissione della Fialdini, pare che Cristiano abbia trovato anche il modo di lanciare una frecciata ad Achille Lauro. “Guarda ci siamo incontrati prima e nemmeno mi ha salutato, non mi ha visto vedrai. Spero che lasci un segno all’Eurovision, ma senza giocare ancora con le provocazioni. Lo vorrei vedere completamente diverso, anche perché quello che lui fa ora io l’ho vissuto negli anni 60 e 70. Noi dobbiamo tifare l’Italia, ma nel mio cuore rimane Sam Ryder lo dico a tutti”.