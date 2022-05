Eurovision 2022, Alessandro Cattelan velenoso con Mika: “Nella chat con lui e la Pausini non risponde mai …”

Manca sempre meno all’inizio della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest prevista per la serata di oggi, martedì 10 maggio. A condurre le tre serate saranno tre famosi artisti italiani ovvero Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Ma, quali sono i loro rapporti? A rivelarlo è stato uno dei conduttori nel corso di una recente intervista.

Grande attesa per l’Eurovision Song Contest 2022

Se fino a poco tempo fa l’Eurovision Song Contest in Italia non era particolarmente considerato o apprezzato ecco che ora non è più così, anche grazie alla vincita dei Maneskin. Quest’anno saranno diversi gli artisti italiani che si esibiranno, e nello specifico tra questi Mahmood & Blanco che rappresenteranno l’Italia con il brano Brividi. E poi ancora Achille Lauro che invece con il brano Stripper rappresenterà San Marino. La prima semifinale dell’Eurovision 2022 andrà in onda nella serata di oggi 10 maggio, la seconda semifinale invece è prevista per il giorno 12. Mentre invece la puntata finale è prevista per sabato 14 maggio.

Le parole di Alessandro Cattelan sull’Eurovision 2022

Ad esprimersi sul noto Festival musicale internazionale è stato uno dei tre conduttori ovvero Alessandro Cattelan che a proposito dei 200 milioni di spettatori che negli anni hanno seguito il famoso festival si è espresso affermando “È un numero talmente grande che diventa irreale, è come dire 200 fantastaliardi di persone, non riesci a figurartelo“. E poi ancora parlando del programma ha invece rivelato “È un programma molto organizzato, la scaletta ha un rigore a cui forse siamo poco abituati, ma è un’organizzazione del lavoro che mi piace, una cerimonia rituale dove il presentatore fa “solo” il presentatore, fa da tramite tra le esibizioni, tra le canzoni. Ma è giusto, così. È il programma dei ragazzi che cantano, non è il nostro programma“. Laura Pausini ha invece precisato che a lei piace tanto parlare e per tale motivo spesso lo farebbe più a lungo ma, ha poi rivelato ” Ogni volta mi fanno segno che devo chiudere con la mano che taglia il collo”.

Il rapporto tra i tre conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022

Nel corso dei mesi si è spesso parlato del rapporto tra i tre conduttori, e in diverse occasioni si è parlato di disguidi e di poca simpatia tra Alessandro Cattelan e Laura Pausini. A tal proposito ecco che l’ex conduttore di X Factor è intervenuto per rivelare di essere molto amico della Pausini e di aver pranzato di recente insieme a lei con la sua famiglia. Il conduttore ha poi rivelato di avere, su Whatsapp insieme a Laura Pausini e Mika una chat di gruppo ma, ha precisato “E’ come se fossimo io e Laura da soli, perché Mika non è un grande amante di WhatsApp”.