Vittorio Sgarbi una furia contro Chiara Ferragni: “Befana” e poi su Fedez …

Vittorio Sgarbi continua ad essere al centro del gossip in questi giorni, dapprima per quanto accaduto al Maurizio Costanzo show con Giampiero Mughini e adesso per le dure parole contro Chiara Ferragni. Conosciamo bene il critico d’arte per essere piuttosto schietto e per finire spesso al centro di polemiche per via anche del suo linguaggio piuttosto colorito.



Vittorio Sgarbi, interessante intervista a Grazia Sambruna

In questi giorni, Vittorio pare che abbia rilasciato un’intervista a Grazia Sambruna proprio sul portale Mowmag. E’ stato proprio in questa occasione che Vittorio ha parlato di Fedez ed anche della moglie. Pare che il critico abbia utilizzato delle parole piuttosto dure, attaccando non soltanto i due come persone ma anche i loro prodotti. Pare che la situazione sia degenerata poi, tanto che Vittorio è arrivato a dare della “Befana” a Chiara Ferragni.



La stoccata del critico d’arte a Chiara Ferragni e Fedez

“Quelli che comprano da lei sono solo sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che propone delle cose per sciocchi…”. Queste le parole di Vittorio che non ha citato solo Chiara, ma pare che ad un certo punto si sia anche scagliato contro il marito della nota imprenditrice digitale, ovvero Fedez. “Ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito…”. Queste le parole di Vittorio che ci è andato giù in modo piuttosto pesante contro il noto rapper milanese. Al momento sembra che i due non abbiano risposto alle provocazioni e molto probabilmente non lo faranno mai.

Fedez e Chiara in questo periodo purtroppo hanno dovuto affrontare delle giornate piuttosto dure. Sappiamo tutti che il cantante in questi giorni ha scoperto di avere un cancro piuttosto raro al pancreas.

Vittorio vuole Morgan in politica, la sua proposta

Sempre nel corso della stessa intervista, poi, Vittorio pare abbia parlato di altro e nello specifico di politica. Il critico d’arte ha confidato che vorrebbe candidare come sindaci a Sulmona e Modena, Morgan e Vasco Rossi, artisti per i quali sembra che Vittorio abbia grande stima. “Morgan è molto intelligente e sveglio, mentre Vasco mi piace molto…Meglio non abbia esperienza politica…”. Queste le parole di Vittorio che ha così espresso il suo punto di vista al riguardo.