Sonia Bruganelli scrive un post scomodo e poi, durissima dice: “E ora scatenatevi …”

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis, ma è anche una donna che ha avuto modo di fare esperienza nel mondo dello spettacolo. Ultimamente l’abbiamo vista in veste di opinionista al Grande fratello vip, al fianco di Adriana Volpe. In questi giorni pare che la moglie del noto conduttore abbia rilasciato un’intervista molto interessante. Ma cosa ha dichiarato?



Sonia Bruganelli, la sua esperienza al Grande fratello vip come opinionista

Sonia Bruganelli ha un carattere piuttosto particolare e su questo non c’è proprio alcun dubbio. O la si ama o la si odia, è davvero così. Sonia sembra aver portato avanti il suo ruolo da opinionista al Grande fratello vip insieme ad Adriana Volpe. In questa occasione non sono mancati i battibecchi tra le due, che hanno litigato pesantemente anche attraverso i social. Per il prossimo anno, Sonia ha già fatto sapere di non voler continuare questa esperienza al Gf vip, anche se Alfonso Signorini pare la voglia ancora al suo fianco.



Le dichiarazioni di Elisabetta Franchi e la bufera sui social

Prima che prendesse parte al Gf vip, di Sonia non si conosceva tanto, anche se sui social aveva fatto tanto discutere e spesso era finita al centro delle polemiche. Sui social network è molto seguita e spesso sul suo profilo condivide post molto interessanti e che diventano oggetto di discussione. Nella giornata di sabato 7 maggio, è iniziato a circolare sul web un video in cui l’imprenditrice di moda Elisabetta Franchi ha parlato della questione sulle assunzioni femminili. La nota stilista avrebbe detto di voler assumere solo donne “anta”, per un motivo ben preciso, ovvero perchè più giovani finiscono per sposarsi o andare in maternità, creando dei problemi all’azienda. Queste parole hanno determinato una bufera sulla nota imprenditrice che è stata anche accusata di essere una maschilista.



Sonia Bruganelli prende le difese di Elisabetta, sui social tutti contro di lei

Sonia si è espressa su questo punto, dicendo di non essere d’accordo con queste critiche. “Il modo di Elisabettafranchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda, che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIU’ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia”. Queste parole hanno scatenato un vero e proprio putiferio.

