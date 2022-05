Domenica In, Elisa a scoppia a ridere e non riesce più a fermarsi, Mara Venier in grosso imbarazzo …

Elisa, la nota cantante e artista più amata di tutti i tempi sembra abbia preso parte all’ultima puntata di Domenica in. Nel salotto di Mara Venier però sarebbe accaduto qualcosa di imprevedibile ed Elisa avrebbe fatto tanto divertire i presenti in studio ed anche i telespettatori a casa. Ma per quale motivo? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.



Elisa, la cantante ospite a Domenica in da Mara Venier

La nota artista, reduce da un grandissimo successo ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo sembra aver preso parte all’ultima puntata di Domenica In. Nel salotto di Mara Venier, la cantante si è lasciata andare un’intervista molto toccante, visto che per la prima volta Elisa ha parlato della sua vita privata, della sua infanzia ed anche della sua carriera fatta di grandi successi. Tanti i filmati mandati in onda dalla conduttrice.



La cantante inaspettatamente inizia a ridere in modo tale da non riuscire a fermarsi

Ad un certo punto però, sarebbe accaduto qualcosa di imprevedibile, ovvero dopo la messa in onda di un video sulle note dei Pink Floyd, Elisa avrebbe iniziato a ridere in modo tale da un riuscire proprio a smettere. Pare che tutto abbia avuto inizio quando Mara si sarebbe lasciata andare ad una battuta.”Bei tempi”, avrebbe detto Mara, parole alle quali Elisa avrebbe aggiunto “Le limonate con The Wall”. Insomma, Elisa avrebbe iniziato a ridere così forte da non riuscire più a contenersi e fermarsi.



Il video diventa virale sui social

La risata di Elisa, tra l’altro, è molto particolare ed anche molto contagiosa e per questo motivo il video è finito sui social e sembra abbia fatto tanto sorridere gli utenti del web.



Elisa racconta la sua infanzia, la carriera e i grandi successi

La cantante avrebbe anche raccontato qualche aneddoto relativo alla sua carriera, dicendo di aver iniziato a cantare in inglese perchè da piccola pare fosse piuttosto interessata alla musica inglese. «Perché avevo sin da piccola il pallino della musica inglese… mia mamma ascoltava poca musica italiana. Amava le grandi voci. Io non sapevo bene l’inglese, lo imitavo solo a orecchio». Queste le parole di Elisa che ricordiamo ha vinto un Festival di Sanremo nel 2001 con il brano intitolato Luce.