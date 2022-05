Soleil Sorge, la mamma al veleno contro Alex Belli “Ora …”

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di conoscere meglio Wendy Kay, ovvero la madre di Soleil Sorge, soprattutto per via della partecipazione della figlia all’ultima edizione del Grande fratello vip. Ebbene, sembra che nelle scorse ore la donna abbia parlato di quanto accaduto in questi mesi tra la figlia e l’attore Alex Belli e pare che sia letteralmente sbottata contro di lui. Ma cosa ha dichiarato la donna?

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge sbotta dopo le parole di Alex Belli sulla figlia

Wendy Kay è la mamma di Soleil Sorge, l’ex corteggiatrice, influencer ed ex gieffina. Abbiamo avuto modo di conoscere meglio la donna nel corso di questi mesi, per via della partecipazione di Soleil al Gf vip. Ebbene, nelle scorse ore Wendy sembra si sia scagliata contro Alex Belli. Il tutto avrebbe avuto inizio nella giornata di sabato, quando Alex ha pubblicato su Instagram una storia. Sembra che l’attore avesse pubblicato una storia in risposta a delle dichiarazioni rilasciate da Soleil nei giorni scorsi a Pomeriggio 5.

Alex Belli torna a parlare dell’ex gieffina

“Quanta ipocrisia e incoerenza. Mi piace perché certe persone sono convinte che io abbia bisogno di parlare di loro o semplicemente di essere associato a loro. Bene, si sbagliano perché hanno totalmente la mia indifferenza. La mia vita e il mio lavoro è totalmente staccato da queste dinamiche. Buona vita e fatevene una ragione”. Queste le parole di Alex Belli che hanno scatenato la reazione della mamma di Soleil. Quest’ultima nella mattinata di ieri sembra abbia risposto alle parole dell’attore.

Le parole di Wendy in risposta a quelle di Alex

“Buongiorno solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi, ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta! Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito. Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui, vi auguro una buona domenica a tutti“. Queste le parole di Wendy che tra l’altro non era di certo la prima volta che se la prende con Alex e lo stesso era già accaduto lo scorso mese di dicembre.