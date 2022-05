Vittorio Sgarbi dopo la lite con Giampiero Mughini riceve il tapiro e dice a Staffelli: “Non ho …”

A distanza di qualche giorno dalla rissa avvenuta al Maurizio Costanzo show tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, pare che non si faccia altro che parlare di questo. E’ stato sicuramente un momento piuttosto imbarazzante per i diretti interessati così come per tutti i presenti nel teatro ed i telespettatori. Ad ogni modo, nelle scorse ore sembra che il critico d’arte e opinionista Tv abbiano ricevuto un Tapiro gigante da parte di Striscia la notizia. Il tapiro è stato consegnato nella giornata di ieri domenica 8 maggio proprio in occasione del compleanno di Vittorio Sgarbi che ha compiuto 70 anni. Ma cosa è accaduto nel momento dell’incontro tra Staffelli ed i diretti interessati?

Lite Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi al Maurizio Costanzo show

Nella giornata di ieri, domenica 8 maggio 2022 Valerio Staffelli, il noto inviato di Striscia la notizia sembra abbia consegnato il tapiro d’oro a Vittorio Sgarbi in occasione del suo 70esimo compleanno. Nel momento del loro incontro, Valerio Staffelli sembra abbia fatto una dichiarazione piuttosto importante.

La consegna del tapiro al critico d’arte, le parole di Valerio Staffelli

“Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato per quello che ho fatto, ma in realtà io ho subito. Quindi possiamo condividerlo con Mughini. Ho pensato di atterrare Mughini con un pugno, ma avrei fatto una figuraccia. Allora sono stato fermo”. La consegna del tapiro, seppur avvenuta ieri la vedremo soltanto oggi, lunedì 9 maggio 2022, nel corso della puntata di Striscia la notizia che inizierà intorno alle ore 20.30.

Cosa è accaduto al Maurizio Costanzo show tra i due? Il motivo della lite

Ricordiamo che la lite tra i due è avvenuta nel corso dell’ultima puntata del Maurizio Costanzoshow, quando si stava parlando della guerra in Ucraina. Nello specifico pare che Vittorio e Giampiero si stessero scambiando delle opinioni su Putin. Costanzo avrebbe interpellato Albano chiedendo in quante occasione il cantante di Cellino San Marco avesse cantato per Putin. Il cantante avrebbe precisato di non aver nessun tipo di rapporto di amicizia con il Presidente Russo. Gli animi si sarebbero surriscaldati fino a quando dalle parole non si è passati ai fatti. L’opinionista sportivo si sarebbe alzato dalla sedia, avvicinato al collega ed avrebbe iniziato a spintonarlo. Il video della lite è diventato virale.