Domenica In, Manuel Bortuzzo sui social al veleno contro Mara Venier

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto tra l’ex gieffino Manuel Bortuzzo e la celebre conduttrice italiana Mara Venier. L’intervista del giovane nuotatore e del padre Franco a Domenica In è infatti saltata all’improvviso, ma per quale motivo?

Polemica in corso tra Mara Venier e il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo

Nella giornata di ieri, domenica 8 maggio 2022, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In. E proprio nel corso di tale puntata era prevista l’intervista del giovane nuotatore ed ex gieffino Manuel Bortuzzo e del padre Franco Bortuzzo. All’improvviso però tutto sembra essere cambiato e proprio per tale motivo è scoppiata una grossa polemica. L’obiettivo della loro ospitata era quello di promuovere il film ‘Rinascere’ andato in onda su Rai 1 proprio nella serata di ieri. Ma la precedente intervista rilasciata dallo stesso Manuel a Verissimo, e trasmessa su Canale 5 lo scorso sabato sembrerebbe aver infastidito la Venier che proprio per tale motivo sembrerebbe aver deciso di annullare l’intervista a Manuel e al padre Franco. In realtà Manuel nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo ha solamente parlato della fine della sua relazione con Lulù. Ma nonostante questo la conduttrice di Domenica In avrebbe deciso di non confermare l’intervista.

Il commento di un utente

Sui social molti hanno commentato la questione, e se da una parte sono stati in molti a schierarsi dalla parte della conduttrice ecco che allo stesso tempo molti altri si sono schierati proprio dalla parte di Manuel Bortuzzo ritenendo un po’ esagerata la reazione della presentatrice di Domenica In. In particolare vi è stato un utente che ha scritto “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù; è che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?”.

La risposta di Manuel : “Non tutti ci arrivano”

Manuel sembrerebbe aver gradito le parole scritte dall’utente sopracitato, tanto da non essere rimasto in silenzio. Il nuotatore ha infatti deciso di rispondere affermando “Non tutti ci arrivano”. La sua è sembrata quindi a molti una chiara frecciatina rivolta a Mara Venier. Quest’ultima da parte sua al momento non sembrerebbe aver ancora risposto. Chissà magari deciderà di farlo nelle prossime ore oppure no. Non ci rimane che attendere.