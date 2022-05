Iva Zanicchi senza mezzi termini su Don Matteo: “Non volevo …”

Da 13 lunghi anni sono milioni i telespettatori che con costanza e passione sono soliti seguire la celebre fiction di Rai 1 Don Matteo con protagonista Terence Hill. Ed ecco che proprio l’abbandono di quest’ultimo ha lasciato senza parole moltissime persone, compresa la celebre artista italiana Iva Zanicchi che proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a DiPiù TV ha rivelato di essere rimasta davvero molto sconvolta dall’uscita di scena dell’attore. Ma, quali sono stati esattamente le sue parole?

Iva Zanicchi commenta l’uscita di scena di Terence Hill da Don Matteo

Per mesi si è parlato dell’uscita di scena di Terence Hill dalla celebre fiction di Rai 1 Don Matteo. Una notizia che ha lasciato senza parole moltissime persone. Ed ecco che quando il momento è arrivato, ovvero nel corso della quarta puntata, molti telespettatori sono rimasti spiazzati compresa la celebre cantante e conduttrice italiana Iva Zanicchi. A rivelarlo è stata la stessa artista nel corso di una recente intervista rilasciata a DiPiù TV. “Mi è preso un colpo. Non volevo crederci che la quarta puntata fosse l’ultima con lui”, queste esattamente le sue parole.

La proposta di Iva Zanicchi per Don Matteo

Iva Zanicchi nel corso della stessa intervista ha colto l’occasione per fare una proposta agli sceneggiatori di Don Matteo. Nello specifico la celebre cantante ha affermato “Fatelo diventare vescovo o addirittura cardinale, e fatelo tornare ogni tanto”. Una proposta molto interessante e un nuovo ruolo per Don Matteo che gli consentirebbe quindi di poter tornare ogni tanto all’interno della serie ad esempio per risolvere un caso particolarmente complicato oppure per mostrare la sua vicinanza a Don Massimo ovvero il nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova.

Numerosi i vip rimasti colpiti dall’addio di Terence Hill a Don Matteo

Diversi sono i personaggi noti che sono rimasti colpiti dall’addio di Terence Hill a Don Matteo e che in diverse occasioni hanno rivelato di essere rimasti senza parole. Nello specifico, stando a quanto rivelato dal settimanale, ad esprimersi sono stati l’attore Massimo Boldi secondo il quale Terence Hill dovrebbe tornare nella serie televisiva nonostante l’età. E poi ancora Simona Izzo secondo la quale l’attore non può assolutamente mancare dalla fiction. Ad esprimersi anche la nota ballerina Carmen Russo, fedele appassionata di Don Matteo e Massimiliano Rosolino che allo stesso tempo ha colto l’occasione per fare i complimenti a Raoul Bova, nuovo protagonista della fiction nei panni di Don Massimo.