Arianna David diretta su Federica Panicucci e Barbara D’Urso: “La D’Urso è …”

Federica Panicucci e Barbara D’Urso sono due famosissime conduttrici televisive italiane, entrambe protagoniste di programmi Mediaset di grande successo. Ma, le due donne hanno qualcosa in comune oppure no? Ad esprimersi è stata di recente un’amica comune e di preciso la celebre opinionista Arianna David che nel corso di un’intervista rilasciata a Vero ha colto anche l’occasione per svelare alcuni interessanti retroscena sulle due donne.

Il pensiero di Arianna David su Barbara D’Urso e Federica Panicucci

Tutti conoscono Arianna David,celebre conduttrice televisiva ma anche nota opinionista, che proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista a Vero nel corso della quale ha parlato di due amatissime conduttrici televisive italiane ovvero Federica Panicucci e Barbara D’Urso. La donna ha fatto infatti l’opinionista in entrambe le trasmissioni condotte dalle due donne e proprio per tale motivo la giornalista ha colto l’occasione per domandarle chi è tra le due la sua preferita. Domanda questa alla quale la celebre soubrette ha risposto “Sono diverse…Barbara è un po’ più casereccia…”. Ma ha poi voluto precisare “Comunque io ho un carattere molto plasmabile, e non ho il minimo problema a lavorare con entrambe…”.

La confessione dell’opinionista su Barbara D’Urso

Arianna David sempre nel corso della stessa intervista ha poi fatto una particolare confessione su Barbara D’Urso e rivelato che è stato proprio in una sua trasmissione che il marito le ha fatto la proposta di matrimonio. “Ha fatto inginocchiare mio marito a Domenica Live, dove mi chiese di sposarlo…”, queste le parole di Arianna David.

Il commento dell’opinionista sugli ultimi concorrenti del GF Vip 6

Arianna David, su richiesta della giornalista, ha poi colto l’occasione per esprimere il suo pensiero sugli ultimi concorrenti del GF Vip 6 rivelando chi, secondo lei, farà strada nel mondo dello spettacolo e chi invece no. L’opinionista in tale occasione ha precisato che molti dei concorrenti non si trovano più al centro dell’attenzione mediatica. E nello specifico ha dichiarato “Dipende da come lavoreranno, tanti sono già spariti…Il GF Vip non è un reality che ti dà molte opportunità lavorative…”. Secondo Arianna David per poter raggiungere degli obiettivi importanti occorre fare gavetta, e molti dei ragazzi che hanno preso parte al GF Vip 6 non ne hanno fatta. A proposito della sua esperienza all’Isola dei Famosi invece ha rivelato “E’ stata una bella esperienza, anche se tosta…Oggi però hanno più comfort…”.