Italia Si, Luca Argentero senza freni sulla moglie Cristina: “La mia vita è …”

Luca Argentero è un noto attore italiano, uno dei più amati di sempre. Nel corso della sua carriera ha ottenuto tanti premi e riconoscimenti. Tante soddisfazioni non soltanto in campo professionale, ma anche nella sua vita privata. L’attore infatti da diversi anni ormai sta insieme a Cristina Marino, una donna che è riuscita a conquistare il cuore di Luca tanto da portarlo per la seconda volte sull’altare. In questi giorni, l’attore protagonista della fiction Doc-Nelle tue mani, che ha riscosso un grande successo, sembra abbia rilasciato un’importante intervista parlando del suo privato. Ma cosa ha dichiarato?



Luca Argentero ospite nello studio di Italia Si da Marco LiorniLuca Argentero ha preso parte al programma condotto da Marco Liorni, Italia si, nella giornata di ieri sabato 7 maggio 2022. Ebbene, nel corso della sua ospitata, sembra proprio che Luca abbia parlato della sua vita privata nonostante sia stato da sempre piuttosto riservato. Proprio parlando della moglie Cristina Marino, nonché mamma della sua bambina, sembra che Luca si sia lasciato andare ad una dichiarazione molto importante.



La dichiarazione d’amore bellissima per la moglie Cristina Marino

“Ha stravolto in positivo la mia vita in modo molto semplice e naturale. La chiave del nostro amore è questa, non ci sono trucchi magici o ricette”. Queste le parole dichiarate da Luca Argentero il quale ha anche aggiunto, parlando della moglie, che è “una ragazza splendida, piena di luce e di energia”. Poi ancora subito dopo, l’attore ha raccontato di essere stato davvero travolto da Cristina che lo ha “raccolto e trasportato verso l’alto”. Ma Luca non si è limitato a questo, visto che ha anche aggiunto che nonostante la figlia Nina Speranza sia la persona più importante della sua vita, è anche vero che senza Cristina quest’ultima non sarebbe mai esistita.



Il segreto del loro amore

Infine, l’attore avrebbe anche confessato qual è il segreto della loro vita di coppia, ovvero la sincerità. “La sincerità penso sia alla base di qualunque rapporto che si possa considerare sano” ha aggiunto ancora. Infine, Luca ha anche parlato della sua vita professionale ed ha confessato di aver messo la sua carriera davanti a tutto per tanti anni. L’attore poi si è detto soddisfatto di essere riuscito a trasformare quella che era una passione per la recitazione, proprio in lavoro.

