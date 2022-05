Verissimo, LDA parla del padre Gigi D’Alessio e scoppia a piangere: “Non è …”

LDA lo abbiamo conosciuto all’interno del programma Amici di Maria De Filippi e sembra aver ottenuto un grande successo. Il giovane, figlio d’arte, visto che il padre è il noto Gigi D’Alessio sembra che sia stato eliminato soltanto da pochi giorni dal programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella giornata di ieri è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove sembra abbia rilasciato un’interessante intervista. Il giovane è apparso, almeno inizialmente, piuttosto emozionato, soprattutto quando ha parlato della sua famiglia e del suo papà. Ma vediamo di capire che cosa ha dichiarato nello specifico.

LDA, intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di ieri LDA, ovvero Luca D’Alessio è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. A circa due settimane dall’eliminazione dal programma, sembra che LDA ha voluto così rilasciare un’interessante intervista e lo ha fatto nel salotto di Silvia Toffanin. Pare che per gran parte dell’intervista, si sia parlato di GIgi D’Alessio, ovvero il padre di Luca e del loro splendido rapporto. Pare che inizialmente per Luca non sia stato semplice entrare a far parte di questo contesto televisivo e musicale, perchè visto semplicemente come il figlio di Gigi. Per questo motivo, Luca avrebbe voluto utilizzare il nome d’arte LDA, per cercare di scrollarsi di dosso il suo cognome.



Il rapporto con il padre, Gigi D’Alessio

“Non è facile far capire alla gente che anche il figlio di può fare lo stesso lavoro del padre e non per forza ci deve essere qualche magagna dietro”, queste le parole di LDA, il quale sembra aver anche aggiunto che il padre non è mai intervenuto nella sua vita professionale.



Le parole di Luca sulla separazione dei suoi genitori

Poi nel corso dell’intervista, il giovane sembra aver anche parlato di un qualcosa di molto intimo ovvero la separazione dei genitori che sicuramente è stato per tutti un duro colpo.“Da piccolo il divorzio ti segna. E’ inevitabile, non riesci a capire determinate dinamiche”. Questo ancora quanto aggiunto da Luca il quale ha anche detto che sicuramente adesso, con la maturità ha capito che la decisione dei suoi genitori è stata la migliore che potesse essere presa.