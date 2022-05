Federico Fashion Style, fa un commento su Milly Carlucci e spiazza tutti

Ha da poco terminato la sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show e di recente ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 nel corso della quale ha parlato della sua vita. Stiamo nello specifico parlando di Federico Fashion Style che ha colto anche l’occasione per rivelare a chi, nel mondo dello spettacolo, cambierebbe il look. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Federico Fashion Style parla della sua vita a Novella 2000

Federico Fashion Style è un noto personaggio televisivo italiano ma è anche un famosissimo oltre che bravissimo parrucchiere. Il suo nome reale è Federico Lauri, e proprio di recente ha concluso la sua esperienza in televisione a La pupa e il secchione Show nel ruolo di giudice insieme a Soleil Sorge ed Antonella Elia. Proprio dopo tale esperienza Federico ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 nel corso della quale sono stati affrontati diversi argomenti. La giornalista del settimanale ad un certo punto dell’intervista ha chiesto al parrucchiere a quale donna, appartenente al grande mondo dello spettacolo, cambierebbe il look. Ed ecco che senza alcun problema Federico ha risposto che cambierebbe volentieri il look ad una famosissima conduttrice conosciuta alcuni mesi fa. Di chi stiamo parlando? Della presentatrice di Ballando con le stelle ovvero Milly Carlucci. “Lei è talmente bella che deve maggiormente valorizzare il suo corpo statuario…Io la farei più femminile…Più femme fatale…”, queste parole espresse da Federico Fashion Style che ha poi aggiunto “Con le gambe che ha dovrebbe mostrarsi molto di più…”.

Il commento sull’esperienza a La Pupa e il Secchione Show

A La Pupa e il Secchione Show il noto parrucchiere ha svolto il ruolo di giudice. Ma la giornalista del settimanale diretto da Roberto Alessi gli ha domandato se lui sente di essere più un pupo oppure un secchione. Domanda alla quale Federico Fashion Style ha risposto “Sono purissimo perchè mi sento bellissimo…Non sono secchione perchè non so niente…Ma nel mio lavoro mi sono sempre impegnato…E non certo da ieri…”.

La rivelazione sui problemi in famiglia

Nel corso dell’intervista si è parlato anche di altro, e di preciso della vita privata di Federico. Il parrucchiere ha raccontato di un particolare molto doloroso che riguarda la sua famiglia, e di preciso la nonna che da poco ha scoperto di avere una brutta malattia. “A distanza di 25 anni dalla prima diagnosi e successiva guarigione, ha avuto una recidiva del tumore al seno…”, queste le sue parole. Un momento quindi molto difficile per Federico e per l’intera famiglia, ma a tal proposito ha voluto precisare “Tutti nella vita affrontano momenti difficili…”. …