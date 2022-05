Amici, Maria De Filippi fa una incredibile gaffe e poi decide di chiedere scusa 

La semifinale del talent show Amici di Maria De Filippi è andata in onda nella serata di sabato 7 maggio 2022. E proprio nel corso di tale puntata la conduttrice ha vissuto alcuni momenti di forte imbarazzo. Ma, come mai? Facciamo un po’ di chiarezza.

Momenti di imbarazzo durante la semifinale di Amici

Milioni di telespettatori hanno seguito con molta passione e attenzione la semifinale di Amici iniziata con i professori e gli allievi in gara disposti intorno allo studio televisivo. La prima manche della puntata è stata dedicata al canto e quindi ad esibirsi sono stati Sissi, Luigi e Albe. I giudici hanno deciso di consegnare il boccino a Sissi e quindi a poter schierare per primi i propri allievi sono stati i CuccaTodo. La prima sfida ha visto protagonisti Sissi e Luigi e a vincere è stata la prima. E anche per la seconda sfida la maestra Lorella Cuccarini ha deciso di schierare l’allievo del collega Rudy Zerbi. Ad un certo punto proprio mentre i tecnici stavano montando la scenografia in molti hanno avuto il dubbio su chi fosse il primo artista ad esibirsi. E quindi se Sissi oppure se Luigi.

Maria De Filippi in imbarazzo

A tal proposito ecco che la conduttrice è quindi intervenuta affermando “C’è l’esibizione di Sissi dalle palle”. Proprio dopo aver pronunciato tali parole ecco che Maria De Filippi è apparsa in imbarazzo . Ed infatti poco dopo ha poi voluto precisare “Dalle palle… Scusate“. La prima sfida tra Sissi e Luigi è stata vinta quindi da Sissi e i giudici hanno commentato esprimendo delle belle parole nei confronti della cantante. Nello specifico Stash ha definito il loro uno “scontro tra titani“. Mentre invece Emanuele Filiberto Di Savoia ha rivelato “Stasera mi hai fatto battere il cuore”. A vincere la seconda sfida è stato invece Luigi ed in questo caso ad esprimersi è stato Stefano De Martino che invece riferendosi a Luigi ha rivelato che è molto originale e proprio questo , secondo il giudice, è il suo vero punto di forza. La terza sfida ha invece visto protagonisti Alex ed Albe, e in questo caso a vincere è stato l’allievo della squadra dei CuccaTodo.

Sissi proclamata prima finalista di Amici

A contendersi la prima maglia da finalista sono stati i due cantanti della squadra capitanata dai CuccaTodo. Sissi ed Alex hanno quindi cantato un brano a testa e alla fine a vincere la sfida e ad aggiudicarsi la tanto ambita maglia è stata proprio Sissi.