Vladimir Luxuria e la frecciatina velenosa su Belen: “E’ grazie a me se …”

Vladimir Luxuria è una nota opinionista la quale attualmente è nel cast de L’Isola dei famosi il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ebbene, sembra proprio che in questi giorni Vladimir abbia rilasciato un’intervista molto interessante a Tv Mia, parlando oltre che di diversi argomenti in generale, anche della sua esperienza a L’Isola dei famosi, lanciando una frecciatina anche a Belen Rodriguez. Ma cosa ha dichiarato?



Vladimir Luxuria e la frecciata a Belen Rodriguez

Vladimir Luxuria, noto personaggio televisivo e opinionista di diversi reality sembra aver rilasciato proprio in questi giorni un’intervista al settimanale Tv Mia. L’opinionista sembra aver parlato del programma di Canale 5, ovvero L’Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi. Poi ad un certo punto, pare che Vladimir non si sia tirata indietro nel lanciare una frecciatina alla showgirl Belen Rodriguez dicendo che quest’ultima sarebbe diventata famosa proprio grazie a lei. “Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me, che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi”.



L’opinionista e la confessione su Gustavo e Jeremias Rodriguez

Queste le parole di Vladimir sembra che parlando della famiglia Rodriguez, sembra non aver negato il fatto di non aver trovato piacevole l’atteggiamento di Gustavo e Jeremias all’Isola dei famosi. “Da loro mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che delusione“.



Nuovi progetti lavorativi con Ilary Blasi e Nicola Savino

Poi, quasi sul finire dell’intervista, sembra che Vladimir abbia fatto un annuncio inaspettato, dicendo che insieme a Nicola Savino e Ilary Blasi stanno preparando un nuovo programma. “Con loro mi trovo talmente in sintonia, che tra una pausa e l’altra stiamo preparando un programma tutto nostro, inventato da noi. L’idea è quella di ricreare le atmosfere di Quelli della notte, il programma del 1985 di Renzo Arbore, che fece la storia della televisione, un palcoscenico surreale, trasgressivo, ironico. Un po’ come me”. Parlando dell’Isola, poi, che tra l’altro l’ha vissuta anche come naufraga, sembra che Vladimir abbia espresso delle bellissime parole. “Le sfumature dell’Isola le ho vissute tutte, manca solo la conduzione, ma io non voglio prendere il posto di nessuno, perchè Ilary è bravissima. Voglio invece dedicarmi a un programma davvero innovativo, che prenda spunto dalle idee geniali di Renzo Arbore”.

