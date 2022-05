The Band, acceso scontro tra Giusy Ferreri e Dolcenera: “Fai parlare …”

Moltissimi sono i telespettatori che settimana dopo settimana seguono con grande passione il nuovo talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti ovvero ‘The Band’.E proprio nel corso della terza puntata i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro tra Giusy Ferreri e Dolcenera. Ma esattamente, per quale motivo?

Polemiche e discussioni durante la terza puntata di ‘The Band’

La terza puntata di The Band è iniziata con un confronto abbastanza acceso tra Federico Zampaglione e Gianna Nannini. Ma anche la fine della puntata è stata caratterizzata da uno scontro tra le due artiste Giusy Ferreri e Dolcenera. Il motivo dello scontro? Dolcenera è intervenuta mentre la collega stava esprimendo un pensiero. Tutto è iniziato quando Carlo Conti ha chiesto alla Ferreri, coach delle Cherry Bomb, di spiegare il motivo del suo voto alla band di Enrico Nigiotti. Molti dei colleghi infatti avevano dato il massimo del punteggio mentre invece la Ferreri aveva deciso di dare solamente 4 punti. A tal proposito la Ferreri è intervenuta rispondendo alla domanda del presentatore e affermando “C’è da dire che loro qualitativamente sono fra i migliori, però hanno anche l’utilizzo di sequenze, o sbaglio? Per cui c’è da dire che le sequenze aiutano parecchio perché ci sono delle band che le sequenze non le usano”.

Lo sfogo di Giusy Ferreri contro Dolcenera

Il conduttore del talent show ovvero Carlo Conti ha poi replicato alle parole della coach affermando “Perché è tutto live, loro hanno questa aggiunta”. E proprio mentre la Ferreri stava rispondendo ancora una volta alle parole di Conti ecco che Dolcenera sembrerebbe essere intervenuta interrompendola. E’ stato a questo punto che l’artista è sbottata contro la collega affermando “Però fai parlare, parli solo te, che ca**o! Ha chiesto a me il mio parere e non ho finito di esprimerlo”.

Chiarimento tra le due artiste

A questo punto quindi Giusy Ferreri è tornata a parlare rivelando “Non è che io sia contraria alle sequenze. Sicuramente dà una completezza di suono decisamente maggiore”. La Ferreri ha quindi avuto modo di concludere il suo pensiero mentre invece Dolcenera non è più intervenuta. Le due donne infine si sono chiarite su quanto accaduto in precedenza. Quello che adesso molti telespettatori si stanno domandando è se tale chiarimento le porterà ad avere un rapporto diverso nel corso delle prossime puntate oppure se si renderanno protagoniste di nuovi scontri.