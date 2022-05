Oggi è un altro giorno, Serena Bortone umilia Mara Venier facendo un’incredibile gaffe 

Diversi e tutti molto conosciuti ed apprezzati sono i vari personaggi che puntata dopo puntata sono soliti susseguirsi ed alternarsi all’interno dello studio televisivo di Oggi è un altro giorno. Stiamo nello specifico parlando del noto programma di Rai 2 condotto da Serena Bortone all’interno del quale vengono ospitati attori, cantanti, conduttori ecc. Uno degli ospiti di una delle ultime puntate è stato il noto attore italiano Raoul Bova che proprio durante l’intervista si è trovato a vivere alcuni momenti di forte imbarazzo. Ma esattamente, per quale motivo?

Raoul Bova ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Diversi sono gli argomenti affrontati, puntata dopo puntata, all’interno della trasmissione condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti delle ultime puntate anche il noto attore italiano Raoul Bova che da poco ha fatto il suo ingresso nella nuova stagione di Don Matteo nei panni di Don Massimo. L’attore ha colto l’occasione per parlare della sua vita professionale e per rivelare come ha scoperto di voler fare l’attore. E di preciso ha rivelato di essersi dedicato molto allo sport quando era solamente un ragazzo in quanto pensava di poter diventare un nuotatore professionista. Nel momento in cui però si è reso conto che questa non era la sua strada in quanto i risultati non arrivavano ecco che ha iniziato a vivere alcuni momenti di forte sconforto.

Il primo ingresso nel mondo della televisione

Grazie a Stefano Reali poi ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione. Il noto regista infatti l’ha scelto per interpretare Giuliano Amitrale nel film del 1992 “Una storia italiana“. E proprio in quel periodo Raoul Bova ha rivelato di aver incontrato molti personaggi famosi ed importanti come ad esempio la bellissima Sabrina Ferilli. Proprio grazie a tale opportunità Bova ha potuto capire quale fosse in realtà la sua strada.

Le parole su Mara Venier e la strana reazione di Serena Bortone

E sempre parlando di ‘Storie Italiane’ ecco che l’attore ha colto l’occasione per fare una particolare rivelazione su Mara Venier. Nello specifico a proposito della conduttrice di Domenica In l’attore ha rivelato “Anche Mara Venier aveva fatto il provino per quella serie!”. In seguito a tali parole la conduttrice è scoppiata a ridere e le telecamere sembrerebbero aver ripreso il tutto. Lo stesso Raoul Bova ha vissuto alcuni momenti di forte imbarazzo non sapendo bene come doversi comportare. L’attore ha quindi pensato bene di continuare a parlare mentre sul web molti hanno commentato quanto accaduto. Nessun commento ancora invece da parte della conduttrice.