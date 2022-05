Luca Argentero, un hater gli scrive: “Il giorno che verrà scoppiato di mazzate sarà troppo tardi” , lui risponde e nessuno parla più 

Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati, sia dal pubblico femminile e sia da quello maschile. Ma non mancano nemmeno gli haters che sui social non perdono occasione per scrivere delle parole poco carine. E’ questo il caso di un utente che su Twitter ha scritto delle parole abbastanza dure nei confronti del noto attore che però non è rimasto in silenzio ma ha deciso di rispondere. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Parole molto dure di un utente su Twitter contro Luca Argentero

I social sono un grande mondo di cui fanno parte moltissime persone. Alcune sono solite utilizzarlo in modo positivo e altre invece in maniera negativa. Ed è questo il caso dell’utente che su Twitter ha scritto delle parole abbastanza dure nei confronti dell’attore italiano Luca Argentero, star della fiction di Rai 1 ‘Doc-Nelle tue mani’ e attore del film ‘Le Fate Ignoranti’. Ma esattamente, quali sono state le parole scritte dall’utente sopracitato? Il tweet recitava tali parole: “Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi”. Parole molto dure che non sono assolutamente passate inosservate a moltissime persone, soprattutto allo stesso Luca Argentero.

La risposta dell’attore al duro tweet di un utente

Il noto attore italiano dopo aver letto le parole scritte dall’utente non è rimasto in silenzio. Al contrario ha deciso di replicare affermando “Come sei maschio, sono tutta un fremito”. La sua risposta è tanto piaciuta ai fan che non hanno perso l’occasione per esprimere il proprio parere complimentandosi con l’attore.

Luca Argentero contro un haters

In realtà questa non è la prima volta in cui Luca Argentero si è trovato a dover rispondere alle parole di un hater sui social. Ed infatti la stessa cosa era accaduta alcuni mesi fa quando aveva deciso di rispondere alle parole di un utente, e lo aveva fatto anche in un modo abbastanza duro. Nello specifico Argentero era molto atteso come ospite al Festival di Sanremo 2022 ma a causa di un lutto in famiglia, e di preciso a causa della morte del suocero ovvero il padre di Cristina Marino, ha deciso di non partecipare al Festival. In quell’occasione la pagina satirica Live Spinoza era intervenuta sulla questione con molta ironia. E proprio tale ironia non era piaciuta all’attore. “Luca Argentero non è a Sanremo per lutto. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era il compito in classe”, parole queste molto dure alle quali Luca Argentero aveva risposto “Ma vaffanc***”.