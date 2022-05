Barbara D’Urso rompe il silenzio sull’addio a Mediaset e dice: “Ci sono persone …”

Se fino a poco tempo fa i programmi condotti da Barbara D’Urso si rivelavano tutti un grande successo ecco che con il trascorrere del tempo qualcosa sembra essere cambiata. La stagione televisiva che si appresta a terminare non è stata infatti un grande successo per la nota conduttrice ma nonostante ciò la D’Urso ha di recente confermato la sua presenza anche per la prossima stagione televisiva. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

La rivelazione di Barbara D’Urso a La Stampa

Due programmi di grande successo della D’Urso sono stati cancellati nel corso della stagione televisiva di Canale 5 che si appresta a terminare, e nello specifico stiamo parlando di Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Altro programma di grande successo, ovvero Pomeriggio 5, è stato invece ridotto. Nel corso dei mesi si è tante volte parlato di un contratto in scadenza per la D’Urso e molti telespettatori si sono domandati se la conduttrice tornerà a condurre le sue trasmissioni di successo anche nel corso della prossima stagione televisiva. Ed ecco che se nei mesi scorsi la conduttrice aveva preferito mantenere il silenzio ecco che adesso ha scelto di intervenire, e l’ha fatto proprio nel corso di una recente intervista rilasciata a La Stampa.

Le parole della conduttrice

“Resto a Mediaset anche l’anno prossimo“, queste nello specifico le parole espresse dalla nota conduttrice che in questo modo ha quindi confermato la sua presenza su Mediaset anche nel corso della prossima stagione. La conduttrice quindi il prossimo mese di settembre dovrebbe tornare su Canale 5 alla guida del suo celebre programma. La conduttrice quindi ha voluto rivelare la decisione di Mediaset di rinnovarle il programma ma allo stesso tempo ha anche voluto lanciare una frecciatina a tutti i siti che nel corso dei mesi scorsi hanno parlato del suo addio. A tal proposito la D’Urso ha rivelato “Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo.”

La conduttrice commenta il suo compleanno

Barbara D’Urso ha poi concluso la sua intervista a La Stampa parlando del suo compleanno. Nella giornata di ieri infatti la conduttrice ha spento 65 candeline. E proprio a proposito dei suoi anni la D’Urso ha rivelato “I miei 65 anni? Non è la mia età. Cioè: lo è, ma anche no. Non mi importa tanto dell’età. L’età non esiste”.