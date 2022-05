Detto Fatto, Bianca Guaccero al veleno contro la Rai: “Non avete più …”

Detto Fatto è stato per 10 anni uno dei programmi più seguiti ed apprezzati di Rai 2, ma nonostante ciò la conduttrice pochi giorni fa si è trovata a dover salutare per sempre i telespettatori. Il saluto di Bianca Guaccero però a molti è sembrato abbastanza polemico, ma come mai? Quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Detto Fatto saluta i telespettatori dopo 10 anni

Per 10 lunghi anni Detto Fatto, celebre programma di Rai 2, ha intrattenuto i telespettatori. A condurre i primi anni il programma in questione è stata la bravissima Caterina Balivo sostituita poi negli anni successivi da un’altra famosa e amata collega ovvero Bianca Guaccero. E proprio quest’ultima alcuni giorni fa si è trovata a dover salutare ufficialmente i telespettatori dato che, come si era già detto nei mesi precedenti, la trasmissione non andrà più in onda a partire dal prossimo mese di settembre. La conduttrice nel corso dell’ultimo appuntamento è apparsa davvero molto emozionata. Ma nel salutare il suo pubblico ha usato delle parole che a molti sono sembrate un po’ polemiche. Nello specifico rivolgendosi ai telespettatori ha dichiarato “Volete sapere perché questo programma finisce? Perché non avete più bisogno di noi. Non abbiamo più niente da insegnarvi, cioè sono 10 anni che ci seguite… voi veramente avete ancora bisogno di qualcuno che vi spieghi come si fa la pasta all’uovo?”.

Bianca Guaccero saluta i telespettatori

La conduttrice di Detto Fatto, considerato da sempre uno dei programmi più amati di Rai 2, ha proseguito poi rivolgendosi direttamente ai telespettatori e rivelando “Tante volte ho pensato a questo ultimo ingresso in studio, a cosa avrei provato. Emozioni che spero di riuscire a descrivere alla fine prima di salutarvi“. Dopo tali parole la conduttrice ha poi dato inizio all’ultima puntata di Detto Fatto. Ma Bianca Guaccero è tornata a parlare anche durante gli ultimi minuti della puntata. E nello specifico ha rivelato di ricordare bene quando per la prima volta 4 anni prima ha calcato la passerella. “Sono stati anni felici i primi, di grande scoperta per me. Gli ultimi invece sono statti molto più complicati, tra pandemia e guerra, e intrattenere il pubblico non è stato più soltanto un divertimento ma quasi un dovere. Io volevo ringraziarvi per come mi avete accolta e qui ho trovato una famiglia”, queste esattamente le sue parole.

Il commento della conduttrice sulle polemiche degli ultimi mesi

Bianca Guaccero ha poi continuato il suo intervento citando le varie polemiche nate negli ultimi mesi. La conduttrice ha rivelato di averle lette ma di non avere alcun interesse di parlarne precisando che sono molto più importanti i fatti. La conduttrice ha poi concluso rivolgendo un consiglio ai telespettatori. “Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto fino all’ultimo giorno. E a voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Qui so per certo che noi siamo stati onesti, puliti e nessuno, e dico nessuno, può rovinare, deturpare la bellezza perché qui, in questo studio, c’è stata bellezza“, queste esattamente le sue parole.