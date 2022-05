Rudy Zerbi durissimo contro Anna Pettinelli “Non sei in grado …”

Manca sempre meno alla messa in onda della semifinale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda questa sera sabato 7 maggio 2022 su Canale 5. Si tratta di un evento davvero molto atteso dai telespettatori e fan del programma ideato e condotto da Maria De Filippi e che per questa stagione sembra essere ormai giunto al termine.



Amici, continuano gli scontri tra i professori della scuola alla vigilia della semifinale

Ad ogni modo, nonostante il programma sia ormai giunto al termine, sembra che continuano gli scontri ed i battibecchi tra i vari professori. Proprio nelle scorse ore Rudy Zerbi sembra che si sia punzecchiato con Anna Pettinelli, con cui tra l’altro ha pesantemente litigato nel corso dell’anno. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due?



Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, scontro acceso a poche ore dalla semifinale



Ebbene, sembra proprio che nel daytime andato in onda nei giorni scorsi, abbiamo avuto modo di scoprire il guanto di sfida che vedremo questa sera. Si tratta del guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi e che vedrà da una parte schierato Luigi e dall’altra Albe. A lanciarlo è stato proprio lui, Rudy nei confronti della Pettinelli, coach dell’altra squadra e collega con la quale Zerbi ha avuto modo di discutere in diverse occasioni. Pare che nella lettera Rudy abbia lasciato alla collega la possibilità di scegliere sia il brano che la prova in se.

Il guanto di sfida di Rudy, la risposta della Pettinelli“Cara Pettiseventeen, ormai è chiaro a tutti che non sei in grado di lanciare un guanto di sfida. Ogni tuo guanto è un punto garantito alla squadra avversaria. Se tutto andrà com’è andato fino ad oggi, e non ho motivo di dubitarne, sono sicuro che sarà un altro punto garantito per Luigi”. Queste le parole di Rudy, a corredo della lettera. La Pettinelli dopo aver ricevuto questo guanto di sfida sembra essersi messa immediatamente al lavoro ed ha inviato agli allievi un brano, una canzone di Justin Bieber. Vedremo questa sera come andrà a finire tra i due. Del resto, mancano soltanto poche ore all’inizio del programma Amici, giunta quasi al termine per questa edizione.