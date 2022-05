Fedez scrive una dedica da brividi per Chiara e lei gli risponde

Sicuramente l’ultimo anno per Chiara Ferragni e Fedez non è stato dei migliori, per via soprattutto dei problemi di salute molto importanti del noto rapper milanese. Sappiamo bene che qualche mese fa, Federico ha sconvolto tutti quanti, quando ha annunciato sui social di aver scoperto di essere affetto da un tumore. Poi l’intervento e la convalescenza, ma finalmente adesso il rapper si sta godendo qualche giorno di relax insieme alla moglie. Nella giornata di ieri, la coppia più famosa degli ultimi tempi, sembra abbia festeggiato l‘anniversario della proposta di matrimonio, organizzata proprio da Fedez ben 5 anni all’Arena di Verona. Sui social, è stato botta e risposta tra i due.



Chiara Ferragni e Fedez festeggiano cinque anni dalla proposta di nozze organizzata all’Arena di Verona

E’ stato un botta e risposta tra i due sui social network. “Niente potrà più farci paura“, ha scritto Fedez sui social, facendo riferimento all’ultimo anno che è stato particolarmente difficile e pesante da vivere. Fedez ha dedicato alla moglie, così, un post molto importante per festeggiare questo anniversario della proposta di fidanzamento. Ovviamente lei non ha potuto non ricambiare, utilizzando delle bellissime parole d’amore.



Fedez, la speciale dedica alla moglie

Milioni di like sono arrivati da parte dei follower sia dell’uno che dell’altro. Ricorderete la proposta di matrimonio organizzata da Fedez a Chiara. Il rapper sul palco dell’Arena di Verona, ben cinque anni fa pare abbia chiamato la sua fidanzata e davanti a milioni di persone si sarebbe inginocchiato chiedendole di diventare sua moglie. Lei in lacrime ha pronunciato il “Si”, mostrando poi l’anello. “Cinque anni fa all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo”.



La risposta di Chiara Ferragni, la promessa di un amore eterno

Queste le parole di Fedez, alle quali Chiara ha risposto “Per sempre sarà”. Dopo la proposta di matrimonio sarebbero arrivate poi le nozze, che sono state celebrate a Noto, in Sicilia esattamente nel 2018. Dal loro amore sono nati poi due figli, ovvero Leone e Vittoria, di 4 e 1 anno. Un amore davvero grande quello che lega Fedez alla imprenditrice digitale più famosa al mondo, e dire che in molti non credevano in loro.

