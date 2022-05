Isola dei famosi, Guendalina Tavassi incontra il fidanzato che ha il profumo di Mercedes, Ilary Blasi commenta e la ridicolizza

Guendalina Tavassi, la nota showgirl, ex gieffina e attuale naufraga dell’Isola dei famosi nella serata di ieri ha ricevuto una bellissima sorpresa. Ebbene, sembra proprio che in questa edizione del reality di Canale 5, la Tavassi insieme al fratello Edoardo abbiano trovato il modo per emergere e possiamo dire con certezza che è una delle protagoniste principali. Sia Guendalina che il fratello, infatti, sono molto amati dal pubblico di Canale 5. Nella serata di ieri Guendalina ha ricevuto una bellissima sorpresa, ovvero ha potuto finalmente riabbracciare il suo fidanzato Federico, soprannominato Cuore, nomignolo con cui la naufraga è solito chiamarlo. Ad ogni modo, l’incontro tra i due non è stato così tanto semplice, ma Guendalina ha dovuto fare un sacrificio per lei molto grande. Di cosa si tratta?

Isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi ha compiuto un sacrificio in Honduras



Guendalina Tavassi è una delle protagoniste assolute di questa edizione de L‘Isola dei famosi 2022. Pare che per lei in Honduras sia arrivato proprio lui, Federico il suo fidanzato. La produzione però, ha posto la naufraga davanti ad una scelta, ovvero avrebbe potuto incontrare il suo fidanzato qualora avesse compiuto un sacrificio. Quale? Tagliare i suoi capelli. Ovviamente, nonostante non fosse proprio convinta e felice, Guendalina non ha potuto che accettare ed è stato proprio Edoardo a prendere in mano forbice e pettine ed ha tagliato un ciuffo di capelli. Con la sua solita ironia così Edoardo ha tagliato i capelli alla sorella.



La naufraga ha dovuto tagliare i capelli per incontrare il fidanzato Federico“Certo sono tue perché lei hai pagate. C’è tutta Italia che fa il tifo per te”, avrebbe detto Ilary dallo studio, parlando con la naufraga. “No Edoardo ti prego! No! Io ci lavoro con i miei capelli. Guarda che ha fatto!”. Questo quanto dichiarato da Guendalina, mentre il fratello continuava a tagliarle i capelli. Guendalina è apparsa piuttosto disperata e pare che non sia riuscita proprio a trattenere le lacrime. Ovviamente sul suo volto è tornato immediatamente il sorriso quando ha capito che da li a breve avrebbe riabbracciato il suo fidanzato. Ad un certo punto, guardando il cielo, Guendalina ha visto un elicottero ed ha capito che da li a breve avrebbe riabbracciato il fidanzato.



Attimi di imbarazzo in studio, Federico ha addosso il profumo di Mercedesz

Tante lacrime e tanta emozione, ma poi ad un certo punto si sarebbero vissuti dei momenti di forte imbarazzo. Guendalina dopo aver riabbracciato il fidanzato avrebbe detto “Ma ha lo stesso profumo di Mercedesz”. Quest’ultima soltanto da poche ore è una naufraga del reality ed in questi giorni è stata in hotel, lo stesso dove pare abbia alloggiato Federico. “E chiediti perchè”, avrebbe detto Nicola Savino, ovviamente con la sua solita ironia. Guendalina avrebbe continuato a chiedere come fosse possibile che Federico avesse addosso il profumo della naufraga ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta.

