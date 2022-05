Karina Cascella nella bufera: “Ti trovo pienotta” e lei con una risposta asfalta tutti

Karina Cascella la conosciamo tutti per essere una nota showgirl, ex opinionista del popolare programma Uomini e Donne ed anche presente spesso nel salotto di Barbara D’Urso. Da un pò di tempo a questa parte, sembra che Karina sia quasi completamente scomparsa dalla tv, anche se sui social continua ad essere sempre particolarmente attiva. Ebbene, proprio in queste ore, l’ex opinionista sembra aver pubblicato proprio su Instagram delle foto piuttosto recenti, dopo la sua vacanza ad Ibiza. In queste foto è apparsa con qualche chilo in più ed i suoi follower non hanno perso tempo nel sottolinearlo. Tanti i messaggi di questo tipo arrivati a Karina Cascella, ovvero “Mi sembri ingrassata parecchio”. Ma quale è stata la reazione della nota opinionista?





Karina Cascella sembra che in questi ultimi tempi abbia messo su qualche chiletto ed i suoi follower glielo hanno fatto subito notare. Ebbene si, nelle scorse ore la Cascella sembra aver pubblicato sui social delle foto che risalgono all’ultima vacanza da lei fatta ad Ibiza. “Mi sembri ingrassata parecchio”, avrebbero scritto diversi follower che hanno così sottolineato il cambiamento della Cascella che ovviamente non ha perso tempo nel rispondere.”Ci sono donne come me, che in certi periodi amano mangiare di più, e niente sono grassa. Ma anche se fosse! Anche se fosse davvero così pensate che un corpo debba essere perfetto? E chi siete voi per giudicare me, o come voglio essere o come mi piaccio?”. Queste le parole di Karina che ha così risposto alle critiche ricevute per aver messo su qualche chiletto.





“Non sei nessuno per farlo e ti consiglio di evitare commenti del genere, che a me non toccano, ma magari ad una donna più fragile fanno soffrire”. Queste ancora le parole dell’ex opinionista che ha confessato come nell’ultimo periodo abbia messo su qualche chilo.”So di aver messo 2/3 chili, è un periodo che preferisco mangiare e magari allenarmi un po’ di più proprio perchè mi piace godermi la tavola. Detto questo, è assolutamente assurdo che ci siano delle persone che pensano di avere il diritto di giudicarti perchè qualcuno ha messo un po’ di fianchi, ha il seno più gonfio, ha il sedere più grosso…ma anche no, fatevi un pacchettino di fatti vostri…Anche perchè che ne sai che a quella donna che tu dici, sai ti trovo ingrassata, magari quella donna è incinta o ha una malattia, sta prendendo dei medicinali che la rendono gonfia…Mi da fastidio questa finzione che c’è tra le persone, fingere di battersi per alcuni diritti, battaglie del ca**o poi però se devono offendere una donna sono le prime a non perdere occasione…Tacete”. Questa la risposta di Karina agli attacchi e insulti.