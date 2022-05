The Band, Gianna Nannini velenosa frecciata: “Non siamo a Tale e quale”

E’ andato in onda il terzo appuntamento di The Band, ovvero il programma condotto da Carlo Conti. Pare che gli animi siano stati piuttosto accesi e ci sarebbe stato un confronto tra Gianna Nannini e Federico Zampaglione. Gli Anxya Lytics di Dolcenera sembra che abbiano fatto parecchio discutere e da li ne sarebbe venuta fuori una polemica infinita. Ma cosa è accaduto nello specifico?

The Band, l’intervento di Asia Argento dopo l’esibizione degli Anxya Lytics



Durante il terzo appuntamento del programma The Band, guidato da Carlo Conti sembra che ci sia stato un confronto piuttosto acceso tra Gianna Nannini e Federico Zampaglione. Dopo l’esibizione della band con a capo Dolcenera, sembra sia arrivo un commento non proprio positivo da parte di Asia Argento che sembra abbia criticato l’esibizione del gruppo. “Il pezzo secondo me è cannato perché è un pezzo letterario, dove il testo è molto importante. Non si capiva niente di quello che diceva lei. L’unica cosa musicalmente azzeccata è che tutti pensano che è una canzone d’amore, invece è una canzone arrabbiata, quindi questa rabbia è uscita fuori musicalmente, ma non si capiva assolutamente nulla di quello che cantava Alessia, che ha una voce meravigliosa”. Questo il commento della nota attrice. In seguito all’esibizione del gruppo e dopo che sono stati svelati i voti della giuria, il conduttore pare abbia chiesto il parere di Irene Grandi ed anche quello di Federico Zampaglione che hanno dato un bel 3 all’esibizione.



Il parere di Irene Grandi, Federico Zampaglione e Gianna Nannini

“Io sono d’accordo che la canzone è stata interpretata in un modo che non ho gradito molto. Non mi è arrivato molto il testo e la dolcezza di questa canzone”. Queste le parole di Irene. Federico invece avrebbe detto “La canzone di Bersani è una pezzo di grande poesia, da un punto di vista musicale – è un pezzo che viaggia sospeso, che ti fa sognare. Questa esibizione qui in alcuni tratti era troppo difficile da comprendere: sono d’accordo con Asia. Non sono riuscito neanche a capire il testo. Per cui mi è piaciuto quando c’era il ritornello, dove si apprezzava la voce della cantante, per il resto no. Tra l’altro questa vena blues di cui lei parlava non l’ho sentita. Ho sentito magari più una vena rock, acida, ma il blues io non ce l’ho sentito”. Dura la replica della Nannini che avrebbe detto “Qui non siamo a Tale Quale. Come si chiama la trasmissione? La Band (The Band, ndr). Quindi se c’è un cantautore bravissimo, come può essere in questo caso Samuele Bersani, non è detto che nella canzone si debbano sentire tutte le sfumature del testo che dà lui. Si chiama La Band“.



Botta e risposta infuocato tra i due

A queste parole ha risposto ancora il leader dei Tiromancino, il quale ha utilizzato delle parole abbastanza dure.” La Band non significa che qualsiasi cosa mi deve emozionare. Quella è una canzone che a me emoziona. L’ho risentita in una veste che non mi ha emozionato. Poi può farla un duo, un trio, con l’orchestra, con la big band, però mi deve arrivare l’emozione: non mi è arrivata”. Insomma, sembra che la puntata sia stata piuttosto animata.

…