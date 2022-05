Alessandro Cecchi Paone senza freni su Tina Cipollari e Gianni Sperti: “Tutto quello che …”

Tina Cipollari e Gianni Sperti li conosciamo per essere gli opinionisti di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che va in onda da tutta una vita ormai, su Canale 5. Ebbene, non tutti forse sanno che entrambi percepiscono un compenso per la loro partecipazione al programma, piuttosto importante. Lui è un ex ballerino, il quale ha un passato in televisione. Lo ricordiamo quando faceva parte del cast di Buona Domenica e poi ancora di Amici. Poi è passato a Uomini e Donne. Ma quanto guadagnano nello specifico i due? Facciamo un po’ di chiarezza.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, quanto guadagnano i due?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Gianni Sperti e Tina Cipollari sono i due opinionisti del noto programma di Canale 5, ovvero Uomini e Donne. In molti si sono chiesti quanto effettivamente i due possano guadagnare. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni, i due percepirebbero da 2 a 4 mila euro a registrazione. Questo vuol dire soltanto una cosa, ovvero che in un mese arriverebbero a guadagnare anche 16 mila euro.

Il commento di Alessandro Cecchi Paone sulla cifra shock guadagnata dai due opinionisti

In questa rubrica che da diversi anni Alessandro Cecchi Paone cura sul settimanale Nuovo tv, sembra che lo stesso abbia commentato la cifra guadagnata da entrambi. In realtà, il conduttore sembra aver detto che nonostante si tratta di una cifra molto importante, in questo mondo, che è quello dello spettacolo, non bisogna di certo stupirsi. “Tutto quello che viene pagato ai vari personaggi che bazzicano nel mondo dello spettacolo rientra nelle casse della televisione sotto forma di audience e di pubblicità”. Questo nello specifico quanto dichiarato dal giornalista.

Gli opinionisti di Uomini e Donne al momento non hanno commentato l’indiscrezione

Alessandro Cecchi Paone, inoltre, avrebbe anche aggiunto che non bisognerebbe fare troppo affidamento a queste indiscrezioni, perché in molti casi si rivelano false. “Non bisogna dare per scontato le cifre apparse in rete”. Queste le parole del noto conduttore. Ad ogni modo, al momento sembra che ne Gianni Sperti ne tantomeno Tina Cipollari abbiano commentato queste indiscrezioni. Ad ogni modo, pare che i due torneranno ancora una volta il prossimo anno ed anche per la successiva stagione del programma, continueranno a sedere sulla tanto ambita poltrona da opinionista.