Maurizio Costanzo, dopo la rissa Vittorio Sgarbi- Mughini diretto: “C’era un …”

Il video relativo alla litigata avvenuta tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi al Maurizio Costanzo Show sembra sia facendo letteralmente il giro del web in questi giorni. A distanza di alcuni giorni dalla messa in onda della puntata, sembra che non si faccia altro che parlare di questa litigata che effettivamente è stata piuttosto pesante ed ha lasciato tutti completamente senza parole. Ora a parlare però, pare che sia stato proprio il conduttore, ovvero Maurizio Costanzo, il quale è stato ospite del format radiofonico Facciamo Finta che.

Litigata tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi al Maurizio Costanzo show

Il noto presentatore pare che abbia commentato quanto accaduto nello studio della sua trasmissione, nella puntata che è stata trasmessa lo scorso mercoledì 4 maggio, quando il critico d’arte ha litigato con Giampiero Mughini. Il tutto sarebbe accaduto mentre in studio si stava dialogando sulla guerra in Ucraina. Maurizio pare avesse chiesto ad Albano in quante occasioni si fosse esibito proprio davanti a Vladimir Putin. Il cantante di Cellino San Marco avrebbe risposto di essere stato diverse volte in Russia e di essersi esibito tante volte in questo paese, ma di non essere per niente amico di Putin.

Cosa è accaduto al Maurizio Costanzo show?

La discussione però, così come è stata portata avanti, sembra che non abbia convinto Mughini e dopo il suo intervento ci sarebbe stata un’accesa polemica. Nella discussione sono intervenuti così Paolo Bonolis, Giuseppe Cruciani e poi ancora lo stesso Albano ma nulla è servito a calmare gli animi. Come abbiamo già avuto modo di anticipato, sembra che a parlare in queste ore sia stato proprio Maurizio Costanzo il quale sembra aver detto “C’era un clima nobile da osteria, è la vita”. Queste le parole di Maurizio espresse durante la chiacchierata fatta a Facciamo finta che.

Il commento di Maurizio Costanzo, poi le parole di Tommaso Zorzi

“Se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa“. Questo quanto aggiunto ancora dal marito di Maria De Filippi. A commentare la vicenda, anche il vincitore della scorsa edizione del Grande fratello vip, Tommaso Zorzi. “E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa“. Queste le sue parole, aggiungendo anche “Oppure vi assumete voi la responsabilità di non guardarlo”.