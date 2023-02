Mattino 5, Federica Panicucci attaccata da un ospite: “Mi devi far parlare”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, alta tensione a Mattino 5. L’ospite se la prende con la conduttrice e quest’ultima sbotta.

Federica Panicucci è la conduttrice di Mattino 5, la trasmissione di Canale 5 che va in onda tutte le mattine e che piace tanto ai telespettatori italiani. Capita spesso che nel corso delle puntate la conduttrice vada su tutte le furie, ma ieri è accaduto qualcosa di diverso. Nel corso della puntata di ieri, sembra che sia stato un ospite a perdere le staffe contro la conduttrice. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Federica Panicucci, la conduttrice conduce una nuova puntata di Mattino 5

Federica Panicucci nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Mattino 5 e ad un certo punto pare che sia accaduto qualcosa di inedito. La conduttrice ha rivelato al suo pubblico quale sarebbe stato il primo argomento di cui avrebbe parlato con i suoi ospiti, ovvero un fatto di cronaca che riguarda lo psichiatra condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di carcere lo scorso 14 febbraio per abusi su una paziente. La conduttrice si è collegata con l’avvocato dello psichiatra che ha cercato di “giustificare” il suo assistito, dando una lettura diversa della situazione.

L’ospite se la prende con la conduttrice

Gli animi ad un certo punto si sono surriscaldati. La presentatrice avrebbe cercato di placare gli animi, anche se ha anche sottolineato il fatto che comunque il suo assistito è stato condannato. L’avvocato piuttosto stizzito, avrebbe risposto dicendo “Se posso terminare di parlare…Non mi interrompa sempre perchè se no non si capisce niente…Poi si sovrappongono le voci…Mi scusi…”. La conduttrice è subito intervenuta, rassicurando il suo ospite e dicendo che sicuramente avrebbe potuto parlare liberamente.

La conduttrice stizzita, il legale cerca di giustificare il suo cliente

“Però deve sapere che io non ho tutto il tempo a disposizione per lei…Devo parlare anche di altri argomenti…Prego…”. Queste le parole della Panicucci alle quali sono seguite quelle dell’avvocato che ha lanciato una frecciatina alla conduttrice dicendo “Se però continua a bloccarmi”. Il legale ha continuato in qualche modo a difendere il suo assistito. Insomma, un botta e risposta al veleno tra l’ospite e la conduttrice.