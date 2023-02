L’Isola dei famosi 2023, provino finisce male, la showgirl scoppia a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei famosi 2023, un provino finisce male per una showgirl che scoppia a piangere. Di chi si tratta?

E’ già tempo di pensare al reality di Canale 5, ovvero L’Isola dei famosi 2023 che verrà condotto ancora una volta da Ilary Blasi. Stando a quanto è emerso negli ultimi giorni, sembra che una potenziale concorrente del reality di Canale 5 avrebbe ricevuto un no dalla produzione. Ma di chi si tratta?

L’Isola dei famosi 2023, a breve l’inizio della nuova edizione del reality

Tra poche settimane inizierà il programma L’Isola dei famosi, che come sempre andrà in onda su Canale 5. Secondo un’indiscrezione, una nota soubrette avrebbe partecipato ai casting per la prossima edizione del reality ma sarebbe stata scartata dalla produzione. L’indiscrezione è stata lanciata dalla regina del gossip ovvero Deianira Marzano, che su Instagram ha condiviso questa notizia.

Una showgirl eliminata dai provini

Secondo l’indiscrezione della Marzano, una showgirl avrebbe ricevuto un no ai casting de L’Isola dei famosi e quest’ultima sarebbe Flavia Vento. Quest’ultima si sarebbe presentata alle selezioni insieme alla sorella. Il rifiuto non è stato preso bene dalla showgirl. Il provino è andato piuttosto male e addirittura Flavia Vento sarebbe scoppiata a piangere. E’ questa un’indiscrezione che sta circolando in questi giorni sui social. Non abbiamo certezze, visto che si tratta solo di un’indiscrezione. Vedremo a breve se sarà davvero così o se la diretta interessata racconterà la sua versione dei fatti.

Anteprima e indiscrezioni sulla prossima edizione del reality

Di certezze ne abbiamo però, ovvero che la prossima edizione de L’isola dei famosi si farà e che il periodo di riferimento è metà aprile. L’unica informazione ufficiale è questa ed è stata confermata da Piersilvio Berlusconi. E’ stato anche ufficializzato il nome del primo naufrago ovvero Enrico Papi e insieme a lui anche Luca Di Carlo, ovvero l’avvocato della famosa ex star Cicciolina. Confermata anche Ilary Blasi alla conduzione, la quale tornerà in tv dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Non sappiamo ancora chi sarà l’inviato in Honduras anche se nelle ultime settimane si è parlato anche di Paolo Ciavarro, che non è stato però ancora confermato.