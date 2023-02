Giulia Salemi pima parla male degli attori di Mare fuori, poi si scusa e decide di rivelare perchè si è comportata così, il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi prima spara a zero contro gli attori di Mare fuori, poi capisce di aver sbagliato e fa un passo indietro scusandosi. Ecco cosa è accaduto.

Giulia Salemi nelle scorse ore è stata protagonista di uno scivolone non indifferente, dopo una dichiarazioni rilasciata in radio sui protagonisti di Mare Fuori, la serie televisiva più amata e seguita degli ultimi tempi. Giulia, l’influencer italo-persiana nelle scorse ore si è resa protagonista di una gaffe che di certo non è passata inosservata. Inoltre, sembra che sui social sia scoppiata una vera e propria polemica che sicuramente si poteva anche evitare. In seguito alle polemiche sorte, poi, Giulia ha fatto un passo indietro ed ha dato delle spiegazioni.

Giulia Salemi protagonista di uno scivolone sugli attori di Mare Fuori

Giulia Salemi nei giorni scorsi ha fatto una gaffe che ha fatto parecchio infuriare i fan della serie tv più amata di tutti i tempi, ovvero Mare fuori. Più che al ptro, l’influencer durante una puntata del programma quotidiano su R101, ha sparato a zero contro gli attori della serie tv, affermando di averli incontrati di ritorno dal Festival e di aver trovato che “se la tirassero troppo”. Queste parole non sono per niente piaciute ai fan degli attori ma nemmeno ai diretti interessati. A rispondere alle parole di Giulia è stato lui, Giacomo Giorgio che nella serie interpreta Ciro Ricci.

Sulla frase di Giulia interviene l’attore Giacomo Giorgio, poi cancella il post

“Cosa non si fa per un pò di hype“, avrebbe scritto il giovane attore, commentando la frase di Giulia, salvo poi cancellare il post. Sui social si sono poi diffusi dei post, una foto ed un video che ritraggono proprio Giulia in compagnia del giovane attore. Effettivamente i due si conoscono già da tempo e pare che abbiano anche seguito il corso di recitazione insieme alcuni anni fa. Giulia, a distanza di 24 ore dalla gaffe che ha fatto il giro del web, ha fatto un passo indietro ed ha fatto le sue scuse al cast di Mare fuori, facendo anche una rivelazione molto importante.“Ieri ho detto “mamma mia cosa ho fatto”, perché non me ne sono resa conto oggettivamente. Ho fatto un’autoanalisi. lo quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice, speaker radiofonica, influencer. Io sono una stra-fan, amo davvero Mare Fuori, faccio le 3 di notte. empatizzo con loro, piango con loro. In quel momento ero una 15enne”, queste le parole di Giulia Salemi che ha voluto fare le sue scuse.

Giulia torna sui suoi passi e si scusa

“E visto che mi sono sentita ignorata, da fan, evidentemente mi è rimasto li. lo sono permalosa, questo è il problema, e ogni tanto penso che qui in radio siamo tra le mura domestiche. Comunque sono dei ragazzi giovani, nel pieno della loro carriera. Ok che io ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi e anzi mi dispiace per la situazione che si è creata. Ragazzi vi offro una pizza quando volete”. Con queste parole Giulia ha concluso il suo sfogo.