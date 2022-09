Michelle Hunziker lascia Giovanni e prova a riavvicinarsi a Tomaso, lui la respinge

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice Michelle Hunziker, dopo il flirt con Giovanni Angiolini avrebbe tentato un riavvicinamento con Tomaso Trussardi. Lui l’avrebbe rifiutata.

Michelle Hunziker, continuano ad arrivare delle indiscrezioni sulla sua vita privata. Sappiamo bene che nei mesi scorsi Michelle ha chiuso la sua relazione con Tomaso Trussardi, con il quale è stata sposata per oltre 10 anni. La notizia è arrivata a sorpresa lo scorso inverno e poi dopo qualche mese la notizia della relazione tra la conduttrice svizzera e il noto chirurgo, ex gieffino Giovanni Angiolini. Oggi è emerso però un dettaglio che ha lasciato tutti un pò senza parole. Di cosa si tratta?

Michelle Hunziker, indiscrezione shock sulla conduttrice

Michelle Hunziker è stata una delle protagoniste di questa estate 2022 e su questo non c’è alcun dubbio. La conduttrice ha infiammato il web con la sua relazione con Giovanni Angiolini, il chirurgo con il quale ha vissuto delle settimane di intensa passione. I due non hanno mai ufficializzato la relazione, ma sono stati paparazzati in diverse occasioni insieme. Poi, così come è nata la relazione è terminata. Adesso si sono riaccesi i rumors sulla conduttrice, perché secondo alcune indiscrezioni, subito dopo la fine del flirt con l’ex gieffino, si sarebbe riavvicinata al suo ex marito Tomaso, che però l’avrebbe rifiutata. Il condizionale sarebbe d’obbligo, perché si tratta solo di un’indiscrezione e non di una notizia certa.

Ipotetico ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, cosa c’è di vero?

In questi giorni, inoltre, si starebbe ancora parlando di lei per un ipotetico ritorno di fiamma con il suo primo marito, Eros Ramazzotti. I due sono stati molto vicini in questo mese di agosto. Michelle nello specifico è stata proprio nella villa di Eros e avrebbe alloggiato nell’abitazione del suo ex. La notizia ha riacceso le speranze di tutti coloro hanno sempre sperato che i due potessero tornare insieme. Anche in questo caso, sono soltanto indiscrezioni e non ci sarebbe nulla di certo.

Dopo la rottura con Giovanni la conduttrice si è riavvicinata a Tomaso che le ha riservato un due di picche

La vera indiscrezione shock però è questa, ovvero che dopo la fine della relazione con Giovanni, Michelle avrebbe tentato di riavvicinarsi al suo ex marito e rampollo della famosa casa di moda, Tomaso Trussardi che però le avrebbe riservato un bel due di picche. A svelare questa indiscrezione, il settimanale Chi sostenendo che questo tentativo di riavvicinamento sia avvenuto a Ferragosto. «Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla». Questo quanto si legge sul magazine. Tomaso rimane single anche se è molto corteggiato anche da diverse colleghe di Michelle.