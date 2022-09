Stefania Sandrelli lascia tutti senza parole: “Io e il mio compagno siamo stanchi l’uno dell’altra”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Sandrelli è in crisi con il compagno Giovanni Soldati. La confessione è arrivata proprio in questi giorni.

Stefania Sandrelli, una delle attrici più amate e più famose della cinematografia italiana, in questi giorni è tornata a parlare della sua vita privata, facendo una rivelazione che ha lasciato davvero senza parole. Ebbene, la nota attrice ha confessato di aver vissuto ultimamente un periodo piuttosto difficile con il suo compagno, con il quale sta insieme da parecchio tempo. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha riferito la nota attrice.

Stefania Sandrelli, intervista shock per la nota attrice

Stefania Sandrelli non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, visto che è una delle attrici più amate di tutti i tempi. Nel corso di un’intervista recente, che ha rilasciato al Magazine Oggi, Stefania ha voluto confessare qualcosa di molto intimo e privato, di cui pare non avesse parlato fino a questo momento. L’attrice ha infatti confessato di essere in crisi, ormai da parecchio tempo, con il compagno Giovanni Soldati.

La Sandrelli protagonista alla prossima edizione del Festival di Venezia

L’intervista è stata concessa dall’attrice in questi giorni, in occasione del Festival di Venezia 70, che avrà inizi il prossimo 10 settembre al Lido e dove la stessa sarà protagonista perché una delle interpreti del film Acqua e Anice di Corrado Ceron.“Ho fatto più di cento film, televisione, teatro, ho diretto un’opera. Girare “Acqua e Anice” mi è piaciuto immensamente, ma la mia vita professionale sta per finire. Se mi dispiace? Ma no, ho dato tanto, ho fatto tanto… Mi preoccupa solo che se smetto di lavorare il mio tenore di vita cambierà“. Queste le parole di Stefania.

La crisi con il compagno Giovanni Soldati

Ad ogni modo, la notizia della crisi con il compagno, ha lasciato tutti un pò senza parole. Qualcosa negli anni è cambiato di certo e stando a quanto riferito dalla stessa, anche l’amore e l’affetto che li legava, si è ormai affievolito. “Si è ammalato, ha avuto bisogno di aiuto. Io non potevo non esserci. Non potevo. […] Forse ora è giusto farlo, giusto per me. Mi fa bene… Quando si è ammalato eravamo da tempo stanchi l’uno dell’altra. Io ero distratta da altre persone, lui probabilmente pure. Ci sentivamo obbligati a vivere insieme. Gli ultimi anni con lui sono stati anni di rinunce. All’affetto. A una carezza. È un uomo onesto. Non finge, mai… Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa, di essere l’uomo della Sandrelli.” L‘attrice avrebbe anche pensato alla separazione dopo tanti anni di convivenza con il compagno. “Lasciarci è una cosa che forse farebbe meglio a Giovanni che a me. Io lo rivorrei con me, sempre, sempre”, ha aggiunto l’attrice.