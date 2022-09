Ballando, Mariotto senza freni su Raimondo Todaro: “Non sentiamo la sua mancanza e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

In che rapporti sono Raimondo Todaro e Milly Carlucci dopo l’abbandono del maestro di ballo alla trasmissione? Dopo le parole del siciliano, interviene Guillermo Mariotto in difesa della conduttrice.

Ballando con le stelle, il noto programma televisivo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci sta per tornare. C’è grande attesa per questa nuova edizione visto che si parla di nuovi arrivi e nuove partenze. Già lo scorso anno il cast ha perso uno dei maestri di ballo più amati di sempre, ovvero Raimondo Todaro. Quest’ultimo, improvvisamente ha comunicato a Milly che avrebbe lasciato il programma, per approdare ad Amici di Maria De Filippi e all’epoca la notizia non è stata presa bene dalla conduttrice. A distanza di un pò di tempo dall’addio di Raimondo a Ballando con le stelle, si continua a parlare del rapporto tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, Raimondo Todaro e Milly Carlucci in che rapporti sono?

Ballando con le stelle, in che rapporti sono ad oggi Milly Carlucci e Raimondo Todaro? Come abbiamo anticipato, lo scorso anno Raimondo ha lasciato il programma di Rai 1 per approdare ad Amici di Maria De Filippi e Milly non ha preso bene questa decisione del maestro di ballo. A distanza di 12 mesi si continua a parlare di questo abbandono. E’ stato lo stesso Raimondo che di recente ha rilasciato un’intervista molto interessante che ha fatto parecchio discutere. Stando a quanto riferito dallo stesso, Milly sarebbe una conduttrice che preferisce avere il controllo su tutto e su tutti a differenza di Maria De Filippi che da libertà alle persone che collaborano con lei.

Le parole del maestro di ballo siciliano sulla conduttrice non sono piaciute a Guillermo Mariotto

Le dichiarazioni di Raimondo non sono piaciute a Milly Carlucci e non sono piaciute nemmeno a Guillermo Mariotto, il giurato di Ballando con le stelle. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, prendendo le difese della Carlucci.

Lo stilista prende le difese di Milly Carlucci

“Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio. Come può pesarti? Al contrario, è rassicurante. Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo perché non accada”. Queste le parole dello stilista il quale ha aggiunto che Milly è semplicemente una persona che ci tiene che i suoi collaboratori rispettino delle regole, tiene alla precisione e alla puntualità.