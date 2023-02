Alberto Matano, Anna Oxa lo massacra: “Che tipo di persone frequenti”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano nel mirino di Oxarte. Ecco cosa è accaduto dopo l’intervista a Belve.

Anna Oxa nella serata di ieri ha rilasciato un’intervista molto interessante a Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani e diversi sono stati i temi trattati. In seguito alla chiacchierata della Oxa con la conduttrice di Belve, sono arrivati altri due post di Oxarte proprio su Selvaggia Lucarelli e su Alberto Matano. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Anna Oxa e l’intervista a Belve

Anna Oxa ha rilasciato un’intervista molto interessante a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Diversi i temi trattati dalla Oxa, quasi tutti inerenti il Festival di Sanremo. In seguito alla messa in onda dell’intervista, nella mattinata di ieri sono apparsi due nuove post pubblicati dalla pagina Oxarte contro Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Anna Pettinelli, una opinionista del programma di Matano, ha commentato il look scelto da Anna Oxa per l’intervista a Belve. “Secondo me è irrispettoso che indossasse gli occhiali da sole in studio”, avrebbe detto la Pettinelli.

Dopo l’intervista il post contro la Pettinelli e Matano

“Le “veline” di Matano arrivano sempre con novità accanendosi sempre su casi inesistenti aperti solo a danno di Anna Oxa. Prima la signora Rizzo, per la storia creata dell’intervista, che non si doveva fare e non era in diretta (documentabile). Per questa intervista su raidue la pena sono gli occhiali. Voi avete mai visto la Pettinelli dire irrispettosa a Loredana Bertè o ad altri? Capisco caro Matano che lavori per Ballando e non solo per RAI, frequenti persone che “accartoccerebbero” Anna Oxa, però forse se lasciamo le cause nelle sedi opportune non è meglio? Fra l’altro la signora Pettinelli l’hai scelta bene, chi meglio di lei. Sempre pronta ad inveire contro una Donna che non ha mai avuto a che fare con lei nemmeno lontanamente. Tutti questi profili fake con la storia degli occhiali, ma basta… Dopo una tua puntata è come se si ribaltassero i cassonetti di immondizia contro Anna Oxa“. Questo quanto scritto in un post pubblicato proprio nella giornata di ieri dalla pagina Oxarte.

Il post contro Selvaggia Lucarelli

Ma non è finita qui, visto che anche Selvaggia Lucarlelli è finita nel mirino della Oxa. Nello specifico sulla pagina Oxarte è stata commentata una storia pubblicata dalla Lucarelli in cui appare la Oxa sul palco dell’Ariston con un occhio nero e la scritta “Madame ci è andata pesante”. “Coincidenza vuole la signora Lucarelli fa la bulla con la signora Oxa. Pur sapendo che la storia con Madame non è vera, pur di divulgare e mettere in cattiva luce Anna Oxa, mette sotto le scarpe la violenza sulle donne (che in RAI in genere se ne parla tanto). Ma non è che siete influenzati con Matano dal posto fisso a “Ballando con le stelle”? Cara Selvaggia (mi auguro solo di nome), si ricordi che quando è stato il fatto di sua madre e lei chiedeva aiuto, nonostante i precedenti della sua simpatia nei confronti della signora Oxa, la signora Oxa è stata disponibile e presente… Una Donna pensa a queste cose! Ma la signora Oxa si è mai permessa di fare solo ad uno di voi, quello che voi vi prestate a fare su di lei? Forse sono queste le cose che non accetta? Per questo è polemica? Ha mai litigato con voi? Vi siete mai parlati? Sicuramente NO! Da dove vi arrivano queste “genialate”? Penso sempre che questo a mio avviso sia “trash”.