Oggi è un altro giorno, Francesco Oppini lancia una bomba sui Ferragnez, la Bortone senza parole, interviene Stefania Orlando

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno parla dei Ferragnez e svela una verità su quanto accaduto in queste settimane.

Nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone, la conduttrice è tornata a parlare di Chiara Ferragni e di Fedez. Si è tornati a parlare del blocco dedicato al Festival di Sanremo, nonostante la kermesse canora più importante d’Italia sia finita da oltre 10 giorni. Nello specifico, la conduttrice ha parlato della kermesse con un trio composto da Gilles Rocca, Valeria Marini e Stefania Orlando.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone con i suoi ospiti parla dei Ferragnez

In molti si sono chiesti che cosa sia accaduto tra Fedez e Chiara Ferragni dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical. Sembra che dopo questo bacio i due coniugi abbiano avuto una crisi, di cui tanto si è parlato e di cui tanto si parlato e di cui tanto si continua a parlare in questi giorni. Proprio nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, è venuta fuori un’altra verità svelata questa volta da Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Quest’ultimo è intervenuto nella discussione, raccontando di aver avuto delle informazioni da fonti molto vicine ai Ferragnez.

Francesco Oppini svela una verità sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

La Bortone avrebbe così cercato di indagare, ma Oppini avrebbe detto “E’ tutto a posto, è tutto a posto“. Questa risposta però, non è proprio piaciuta alla Bortone che gli ha chiesto delle spiegazioni. A quel punto il figlio di Alba avrebbe aggiunto “Si, le fonti non si dicono. Si, beh qualcosa è successo si è visto c’erano anche dei filmati”, facendo riferimento al video della discussione avvenuta sul palco dell’Ariston tra Chiara e Fedez.

Stefania Orlando crede che sia una trovata, ecco la frecciata

In questa discussione è intervenuta poi Stefania Orlando che non si è risparmiata di certo, come al suo solito.“Beato chi ci crede scusa Francesco, secondo me è stato montato tutto ad arte, perché sta arrivando la nuova stagione dei Ferragnez”. Queste le parole di Stefania, alle quali ha replicato Oppini il quale però ci ha tenuto a ribadire che al momento non si parla di separazioni o quant’altro.