Sonia Bruganelli, Luca Onestini la attacca in modo duro: “Ecco come si comporta”

Luca Onestini dopo le accuse di Sonia Bruganelli si è sfogato con Edoardo Donnamaria ed ha detto la sua.

Nella serata di lunedì è andata in onda una puntata del Grande fratello vip, che come sempre è stata ricca di grandi momenti di tensione ed anche di forte emozione. Uno dei protagonisti della puntata è stato lui, Luca Onestini che sembra aver attaccato l’opinionista in studio Sonia Bruganelli che non è mai stata clemente nei suoi confronti. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip, Luca Onestini fortemente attaccato da Sonia Bruganelli

Nel corso della puntata dello scorso lunedì del Grande fratello vip è arrivato un provvedimento disciplinare per tutti i vip che di certo ha scosso gli animi. Uno dei protagonisti della puntata è stato lui, Luca Onestini il quale nelle ultime ore sembra che sia sfogato con un altro vippone, Edoardo Donnamaria, proprio in riferimento alle parole della Bruganelli.

Luca accusato di offendere gli altri vip con Oriana parlando in spagnolo

Luca, nonostante abbia ricevuto una bellissima sorpresa da parte di Raffaello Tonon, pare che ci sia rimasto male per alcune accuse che gli sono state mosse. Nello specifico, il vippone è stato accusato insieme ad Oriana Marzoli di offendere gli altri coinquilini, soprattutto le donne, parlando in spagnolo. Onestini ci ha tenuto a difendersi da queste accuse, smentendo categoricamente di aver fatto delle accuse. Luca ha sostenuto, parlando con Edoardo che le sue parole sono state fraintese.

Lo sfogo di Luca con Edoardo Donnamaria

“Quando giochiamo a biliardo, quelle cavolate che diciamo, tipo sta “puta bola”… poi la traducono come vogliono loro. Oriana non ha mai usato appellativi del genere riferiti alle persone. Quindi può essere che cambi il significato delle robe, invece che un impreco lo traduci come un insulto ad un’altra, è un altro discorso…”. Queste le parole di Luca, il quale non ha proprio gradito l’intervento della moglie di Paolo Bonolis. Al momento Sonia non ha replicato alle parole di Onestini, ma molto probabilmente lo farà in puntata questa sera, visto che in prima serata è attesa un’altra puntata del Grande fratello vip.