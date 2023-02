Pomeriggio 5, Barbara D’Urso al veleno contro Maria De Filippi, l’ospite la nomina e lei diventa una furia: “Qui non parli di altre trasmissioni”, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso e Maria De Filippi sono ancora in guerra e non sembra che il loro rapporto sia migliorato negli anni. Il gesto della conduttrice

Continua la guerra tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi, le due conduttrici di Canale 5. E’ da tempo che si dice che tra le due non scorra buon sangue ed effettivamente l’ultimo gesto della conduttrice napoletana ha in qualche modo confermato questa diceria. Ma che cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Barbara D’Urso e Maria De Filippi, è ancora scontro tra i due. E’ da un pò di tempo che si dice che tra la conduttrice di Pomeriggio 5 e la moglie di Maurizio Costanzo non corra buon sangue. Sono lontani i tempi in cui Barbara D’Urso è stata ospite a C’è posta per te. Non si conoscono i motivi di questa rottura, ma una cosa è certa, la pace non è neppure nell’aria.

La richiesta di Maria De Filippi a Mediaset

Proprio nella giornata di ieri, durante la puntata di Pomeriggio 5 si stava discutendo sul rapporto tra Marco Bellavia e Sheila Capriolo. L’ex vippone avrebbe accusato la donna di essere uscita con lui e di averlo anche baciato davanti ai paparazzi, soltanto per una questione di visibilità. Ebbene, ad un certo punto Marco avrebbe svelato che Sheila avrebbe fatto di tutto per visibilità, come fare i provini di Temptation Ilsland. Nel momento in cui l’ex vippone ha nominato il reality prodotto da Maria De Filippi, Barbara ha rimproverato il suo ospite sostenendo che nel suo salotto non si parla di altri programmi televisivi. Nel corso della puntata, poi, Barbara avrebbe anche affrontato altri argomenti come vicende che si sono delineate al Festival di Sanremo che va in onda su Rai 1 come ben tutti sappiamo, ma non solo anche l’Isola dei famosi, Grande fratello vip e tanto altro.

Barbara non può parlare delle trasmissioni di Maria

Insomma, nello studio della D’Urso si parlerebbe di tutto tranne che delle trasmissioni di Maria De Filippi. Secondo un’indiscrezione lanciata proprio in queste ore sembra che anni fa, sia stata proprio la moglie di Maurizio Costanzo a chiedere a Mediaset di impedire a Barbara D’Urso di parlare delle sue trasmissioni e dei vari protagonisti. Mediaset avrebbe accolto questa richiesta tanto che Barbara non ha più parlato delle trasmissioni di Maria, anche se la conduttrice napoletana non ha visto di buon occhio questa cosa. Pare che il tutto sia accaduto dopo che Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia dopo la partecipazione a Temptation Island, avesse messo in dubbio la veridicità del programma.