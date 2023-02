Oggi è un altro giorno, l’ospite fa una rivelazione che lascia Serena Bortone a bocca aperta: “credo di poterlo dire”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone nel corso della puntata andata in onda ieri ha colto l’occasione per ricordare Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi scomparsa a 85 anni.

E’ morta all’età di 85 anni Lucia Zagaria, la moglie del noto attore italiano Lino Banfi. Una notizia questa che ha sconvolto e dispiaciuto moltissime persone, tra queste anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno che proprio nel corso della puntata andata in onda ieri è apparsa particolarmente commossa.

Serena Bortone commossa per la morte della moglie di Lino Banfi

Dopo anni di malattia si è spenta nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio 2023 Lucia Zagaria ovvero la moglie di Lino Banfi. Una notizia che anche Serena Bortone ha commentato nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri non avendo alcun timore di mostrare tutta la sua commozione. Nello specifico la celebre presentatrice ha colto l’occasione per mandare un saluto e un abbraccio a Lino Banfi ma anche ai suoi due figli. E con la voce rotta dal pianto ha poi rivelato quanto sia indimenticabile il modo in cui proprio Lino Banfi era solito raccontate la loro unione. Ma non solo, per la Bortone è indimenticabile anche il fatto che la Zagaria abbia sempre spinto la persona per la quale nutriva un grande amore a fare ciò che voleva, anche nel lavoro . E ha poi precisato “Anche a discapito della sua stessa vita”. Tra le tante cose a colpirla profondamente è stato anche il fatto che Lucia Zagaria abbia spinto il marito ad inseguire sempre il suo sogno, anche nei momenti in cui economicamente non potevano permetterselo.

Le parole della conduttrice su Lucia Zagaria e la rivelazione sulla sua morte

Lino Banfi e Lucia Zagaria hanno trascorso insieme più di 70 anni di vita. E in diverse occasioni hanno dimostrato di provare entrambi per l’altro un grande amore. E proprio a proposito di questo grande sentimento la Bortone si è voluta esprimere precisando che quando si ama davvero la più grande gioia che si può provare altro non è che la gioia dell’altro. Ad un certo punto è intervenuta un’amica della coppia Banfi-Zagaria rivelando il reale motivo che ha portato la donna alla morte. Nello specifico l’amica in questione ha rivelato che la Zagaria soffriva da tempo di Alzheimer ma non è stato questo a provocare la sua morte. Al contrario a provocarla è stato un tumore celebrale che in un solo mese ha messo fine alla sua vita.

Il commosso ricordo degli ospiti di Oggi è un altro giorno

Oltre che Serena Bortone anche i suoi ospiti fissi sono apparsi abbastanza provati dalla morte della moglie di Lino Banfi. Ad esempio Eva Grimaldi ha fatto fatica a trattenere le lacrime dopo aver visto un filmato dell’amatissima coppia mentre invece la Morlacchi ha rivelato di aver conosciuto la Zagaria molti anni fa e di essere stata testimone di questo grande amore.