Soliti ignoti, ignoto svela sua identità, Amadeus incredulo è costretto ad intervenire

A I soliti ignoti, nella puntata di ieri è accaduto qualcosa di incredibile. Un ignoto per errore ha svelato la sua identità e lasciato tutti senza parole.

Nella puntata di ieri, venerdì 24 febbraio 2023, de I soliti ignoti è accaduto praticamente di tutto. Ebbene, sembra proprio che il finale della puntata sia stato davvero con il botto. Un ignoto avrebbe svelato in diretta la sua identità per errore ed ovviamente ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

I soliti ignoti, puntata ricca di colpi di scena sul finale

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti, il programma condotto da Amadeus. Sembra che ad un certo punto il conduttore abbia fatto scendere al centro dello studio l’ultimo ignoto che gli ha chiesto di dire l’indizio per far si che i concorrenti potessero indovinare la sua professione.“E adesso facciamo arrivare l’ignoto numero 8. Guardi, siccome l’imprevisto c’ha dato la mazzata, abbiamo l’indizio, ci dica quello che ci deve dire così ci togliamo subito il pensiero, prego“. Queste le parole di Amadeus che ha così fatto scendere al centro dello studio l’ignoto. Il ragazzo però, ha frainteso tutto ed ha capito che dovesse direttamente svelare la sua identità.

Un ignoto scende al centro dello studio e svela la sua identità, gelo

“Buonasera a tutti io sono Mimmo ho 36 anni e vengo da Grottaglie in provincia di Taranto. Sono io l’agente immobiliare! Agente per Roma specializzato per immobili di lusso“. Queste le parole dell’ignoto che ha così svelato subito la sua identità, lasciando tutti senza parole. Sia i concorrenti che Amadeus e tutti gli altri presenti in studio sono rimasti parecchio sconvolti da tutto ciò e si sarebbero portati la mano sul volto. A quel punto il conduttore non ha potuto far altro che intervenire e spiegare all’ignoto che avrebbe dovuto semplicemente presentarsi senza svelare la sua professione.

L’intervento di Amadeus, tra l’imbarazzato e il sorpreso

“No! No vabbè ma io capisco. Avrà pensato ‘che mi chiederà a fare l’indizio?! Tanto se il 4 non è l’agente e nemmeno il 7 quindi sono io’. Lui giustamente ha voluto semplificare la cosa e lo ha confermato prima ancora che i nostri concorrenti potessero dirlo. Ma alla fine cosa avreste detto? Agente immobiliare vero? Giusto? Prego confermatelo. Ci mostri il passaporto allora per 24.000 Euro. Quindi è lui l’agente immobiliare adesso lo sappiamo. Agente immobiliare per la zona di Roma. L’ignoto numero 7 ha un agriturismo, il 4 invece è Sergio e salda il ferro“. Queste le parole di Amadeus. I concorrenti hanno inevitabilmente indovinato la professione, ma purtroppo non sono riusciti a vincere il montepremi finale, perchè non hanno azzeccato la parentela nel gioco finale.