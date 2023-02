“Chiara Ferragni uguale a Rosa Chemical”, la risposta dell’influencer è epica

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni uguale a Rosa Chemical, questo il commento su TIkTok. Non tarda ad arrivare la risposta dell’influencer.

Chiara Ferragni riesce sempre a trovare il modo per far parlare di se. Reduce dal grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, Chiara attualmente è impegnata alla Milano Fashion Week, ed ha voluto proprio coinvolgere come sempre i suoi follower. Nello specifico, nelle scorse ore ha condiviso un video su TikTOk, che è diventato immediatamente virale. La Ferragni, in questo video mostra il fitcheck per la sfilata di Prada ma i commenti apparsi sotto non hanno potuto far rimanere l’influencer in silenzio. Chiara ha infatti replicato e lo ha fatto a tono. Ma cosa è accaduto?

Festival di Sanremo, Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week mostra un look

Si continua a parlare di questo “trio”, che è stato protagonista alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Parliamo di Chiara Ferragni, Rosa Chemical e Fedez. Ebbene, come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra proprio che in questi giorni Chiara sia molto impegnata alla Milano Fashion Week. Con l’intento di condividere sempre tutto con i suoi follower, Chiara ha condiviso un video su TIk Tok, in cui mostra il fitcheck per la sfilata di Prada che si è tenuta proprio ieri venerdì 23 febbraio.

Look speciale ma simile a quello di Rosa Chemical, i follower lo fanno notare

Per l’occasione ha sfoggiato un look speciale, una gonna in pelle, camicia bianca e cravatta nera. Questo look ha ricordato quello sfoggiato da Rosa Chemical, in occasione della sua ospitata a Le Iene. Il cantante è stato ospite della puntata del programma di Italia 1, dove in seguito alla polemica sul bacio con Fedez, ha fatto un monologo sull’amore.

La risposta di Chiara non tarda ad arrivare

Il fatto che l’outfit di Chiara e di Rosa Chemical fossero simili non è passato inosservato al popolo del web che ha commentato proprio sotto al video pubblicato da Chiara. «Quasi lo stesso di Rosa Chemical», ha scritto un follower. Chiara però non è rimasta a guardare ma ha voluto replicare dicendo “Anche no dai”, aggiungendo un emoji che strizza gli occhi, come a voler fare ironia. Dopo quel bacio sul palco dell’Ariston tra Fedez e Rosa Chemical, si è parlato di crisi tra i Ferragnez, perchè pare che Chiara non abbia affatto gradito.