Mara Venier posta una foto e la sommergono di critiche, la risposta della conduttrice è epica

Mara Venier insieme al nipotino a Disneyland Paris, insieme al nipotino Claudio. Sui social piovono critiche, ma la risposta di Mara è stata epica.

Mara Venier ha vissuto dei giorni piuttosto difficili, per via della morte di Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore che è venuto a mancare lo scorso 24 febbraio 2023. Ad ogni modo, nella giornata di martedì, la conduttrice ha pubblicato diverse Instagram stories, condividendo con i suoi follower il fatto di essere partita e di essere andata all’estero. In tanti hanno commentato i post di Mara e sembra che in molti le abbiano rivolto delle critiche non indifferenti. Ma per quale motivo?

Mara Venier scappa dall’Italia e vola in Francia insieme al nipotino

Mara Venier nelle scorse ore ha postato delle Instagram stories, condividendo il suo viaggio. Nella giornata di martedì, la conduttrice è volata a Parigi con il nipotino Claudio per fare una vacanza. La “zia nazionale” è volata a Disneyland Paris insieme al suo nipotino, per trascorrere qualche giorno di svago e divertimento. Tanti i post condivisi dalla conduttrice, con tante risate, giostre, giochi e anche la stessa Mara è apparsa con in testa le orecchie di Minnie.

Piovono critiche sotto ai post di Mara felice a Disneyland Paris

Insomma, Mara si è mostrata sui social parecchio spensierata dopo aver trascorso dei giorni difficili per via della morte di Maurizio Costanzo. Ad ogni modo, sono stati diversi gli utenti social che hanno criticato la conduttrice.”La fortuna di far parte del mondo dello spettacolo… Tanta visibilità e tanti tanti soldi! Così va la vita! C’è chi studia una vita e neanche in un anno riesce a guadagnare quello che questa gente guadagna in un giorno. E pensare che 50/60 anni fa chi lavorava in questo mondo faceva non dico la fame, ma quasi (testuali parole di gente realmente professionista)”. Questo uno dei messaggi apparsi sotto al post della conduttrice che non ha perso tempo ed ha risposto in modo piuttosto infastidita.

La risposta della conduttrice è epica

“Mi scusi ma lei sempre un commento da fare sotto un post dove pubblico una foto con il mio nipotino… Ma perché non va a rompere i co**ioni da un’altra parte gentile signora?”. Questa la replica della conduttrice.