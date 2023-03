Belve, Rocco Casalino sbaglia i congiuntivi e Tommaso Zorzi lo umilia

0 SHARES Condividi Tweet

Rocco Casalino è stato ospite nel programma Belve, da Francesca Fagnani e Tommaso Zorzi lo prende in giro “Sbaglia i congiuntivi”.

Nella serata di martedì è andata in onda una puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani che ha avuto un finale inaspettato. Ad ogni modo, la conduttrice ha ospitato in studio Massimo Giletti che si è raccontato a 360° e poi ancora Rocco Casalino, l’ex portavoce del Movimento 5 Stelle. Pare che durante l’intervista però, sia accaduto qualcosa che di certo non è passato inosservato ai telespettatori a casa. Casalino avrebbe sbagliato una serie di congiuntivi ed a sottolineare l’errore è stato proprio l’ex vincitore del Grande fratello vip, ovvero Tommaso Zorzi.

Rocco Casalino ospite nel salotto di Belve, da Francesca Fagnani

Rocco Casalino nelle scorse ore è stato ospite del programma Belve, di Francesca Fagnani, puntata che è andata in onda martedì 28 febbraio 2023. L’ex portavoce del Movimento 5 stelle, è stato così ospite della trasmissione su Rai 2 e nel corso dell’intervista ha parlato tanto della sua formazione politica. Poi, Rocco ha anche parlato di quello che è il suo rapporto con l’ex premier Giuseppe Conte e dell’incarico ottenuto tempo fa come responsabile della comunicazione del Movimento cinque stelle.

La gaffe di Rocco che non passa inosservata

Rocco, nel corso dell’intervista ha fatto sapere di essersi pentito di non essersi candidato alle ultime elezioni politiche ma ha detto di volerlo fare in futuro. Insomma, è stato proprio durante l’intervista che Rocco però ha commesso una gaffe che di certo non è passata inosservata. Casalino ha confuso Baudalaire con Flaubert. La conduttrice avrebbe chiesto “Mi dica una poesia di Baudelaire”. A quel punto, Casalino avrebbe risposto “Madame Bovary” che però, è un’opera di Gustave Flaubert.

Tommaso Zorzi su Twitter sottolinea gli errori grammaticali di Rocco

Ma questa non sarebbe stata l’unica gaffe, visto che Tommaso Zorzi sui social e nello specifico su Twitter ha scritto “Casalino, professore Responsabile della Comunicazione, che sbaglia i congiuntivi”. Insomma, sembra proprio che l’intervista di Casalino non sia per nulla passata inosservata e Zorzi ha voluto sottolineare l’errore davvero molto grave.