Belve, salta il finale della puntata, interviene la Fagnani, i telespettatori si rivoltano

0 SHARES Condividi Tweet

Belve, salta il finale della puntata e la Fagnani si “arrabbia”. Su Twitter scrive un commento al veleno, piovono critiche.

Nella serata di ieri è andata in onda una puntata di Belve, il programma condotto dalla Fagnani che è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo di quest’anno. Pare che la puntata però, abbia avuto un taglio improvviso ed immotivato, tanto che molti telespettatori si sono riservati sui social per fare polemica ed anche la conduttrice ha voluto dire la sua al riguardo. Ma che cosa è accaduto?

Belve, qualcosa di anomalo accade nell’ultima puntata

Ieri, è andata in onda una puntata di Belve, il programma trasmesso su Rai 2 e condotto da Francesca Fagnani. Ad ogni modo, sembra che le cose siano andate storte ieri sera e ad un certo punto sarebbe saltato il finale. La stessa Francesca nelle ore successive, poi, si è riservata sui social per esprimere il suo disappunto per quanto accaduto. Sembra che il finale sia stato troncato senza un motivo apparente.

Salta il finale dell’ultima puntata del programma Belve

Questo non è per niente sfuggito ai vari telespettatori che hanno voluto criticare questa scelta su Twitter e soprattutto hanno cercato di capire quale sia stato il motivo di questo finale saltato. Nel dettaglio, sembra che dopo l’ultima intervista il programma sia stato interrotto, senza nessun saluto da parte della conduttrice e questo è apparso piuttosto strano ai telespettatori.

Fagnani pubblica un commento sui social, critiche sui social

“Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace», ha scritto la Fagnani. Un utente avrebbe aggiunto un commento scrivendo “Siamo sotto choc” ed a questo la conduttrice avrebbe replicato dicendo “Pure io”. Insomma, una serie di commenti del genere lasciati da molti utenti che hanno fatto intendere di non aver gradito, ma neppure la Fagnani stessa. Si tratta di una novità, di un qualcosa che non è mai accaduto, e forse proprio per questo la stessa Fagnani non si capacita di come sia potuta accadere una cosa del genere. Il programma Belve, ricordiamo, è uno dei più amati della televisione italiana degli ultimi tempi ed è molto seguito.