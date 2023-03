Alvin una furia contro Ilary Blasi, il post che scrive è da brividi: “Ancora una goccia e il vaso trabocca”

0 SHARES Condividi Tweet

Alvin e Ilary Blasi ai ferri corti? In queste ore l’inviato storico ha pubblicato un post di minaccia. Ma cosa sta accadendo?

Sono ore di tensione tra Alvin e Ilary Blasi, dopo le indiscrezioni circolate in rete riguardo la nuova edizione dell’Isola dei famosi che dovrebbe partire ad aprile, subito dopo la fine del Grande fratello vip. Da giorni però, si parla di una lite che sarebbe avvenuta tra Ilary e lo stico inviato dell’Isola dei famosi. Se prima erano soltanto delle indiscrezioni, adesso spunta un dettaglio che di certo non è passato inosservato. Si tratta di un post che è stato pubblicato proprio dallo stesso Alvin su Instagram. Ma di cosa si tratta?

Alvin e Ilary Blasi hanno davvero litigato?

Nelle scorse ore Alvin ha pubblicato un post che sembra stia facendo davvero piuttosto clamore. E’ da qualche giorno che si parla di una possibile lite tra Alvin e Ilary Blasi. Adesso non sembrano esserci dubbi, qualcosa è davvero accaduto e molto probabilmente al termine della scorsa edizione del reality di Canale 5. “O me o lei”, avrebbe detto Alvin, facendo ovviamente riferimento alla conduttrice, che un tempo pare fosse una sua cara amica. La presenza della Blasi per la prossima edizione del reality è stata confermata, quindi a questo punto è facile intuire che Alvin sia fuori.

Il post di Alvin, l’inviato minaccia di pubblicare gli audio di Ilary

Tornando al post di Alvin, lo storico inviato dell’Isola dei famosi avrebbe pubblicato uno screenshot di una pagina Whatsapp, proprio con Ilary Blasi, dove si vedono una serie di audio scambiati tra lui e la conduttrice. A corredo di questo post, una frase piuttosto significativa. “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca“. Queste le parole di Alvin che ha poi aggiunto una serie di hashtag #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione.

Molti follower non credono a questa lite, pubblicità per l’Isola?

Insomma, sembra che sia accaduto ancora qualcosa tra i due e che adesso Alvin sia proprio stanco e voglia svelare tutto. Molti follower hanno commentato, manifestando una certa perplessità su quanto accaduto. “E’ un post ironico”, ha scritto un utente. Un altro avrebbe commentato dicendo “Pubblicità per l’Isola”, Ad ogni modo, il post di Alvin è sembrato parecchio sincero.