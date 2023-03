Belen recita un monologo in onore di Maurizio Costanzo, il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez a Le Iene porta in scena un monologo su Maurizio Costanzo per dargli l’ultimo saluto ma viene criticata sui social.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata de Le Iene il programma molto amato dagli italiani che viene trasmesso su Italia 1. Il programma come tutti sappiamo è condotto da Belen Rodriguez, dopo l’abbandono di Teo Mammuccari nelle scorse settimane. Nel corso della puntata di ieri, Belen ha fatto un monologo su Maurizio Costanzo che sembra non sia affatto piaciuto ai telespettatori che si sono riservati sui social ed hanno espresso il loro disappunto. Ma per quale motivo?

Belen Rodriguez e il monologo a Le Iene dedicato a Maurizio Costanzo

Belen Rodriguez nel corso della puntata di ieri de Le Iene è stata la protagonista di un monologo su Maurizio Costanzo che però non è affatto piaciuto ai telespettatori italiani. Il motivo è piuttosto semplice. Sembra che in molti si siano lamentati del fatto che pubblicamente Belen non ha dedicato nessun post al conduttore e giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio. Inoltre, pare che Belen non fosse neppure presente ai funerali che si sono svolti lo scorso lunedì 27 febbraio.

Le parole della conduttrice con la voce rotta dal pianto

In occasione della puntata de Le Iene, la conduttrice ha voluto dare il suo ultimo saluto a Maurizio e l ha fatto con un monologo. «Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ha dato un ultimo saluto, Maurizio Costanzo». Queste le parole di Belen che tra l’altro è apparsa parecchio commossa. «Voglio salutare anche Maria, io conservo ancora tutte le tartarughine che mi ha dato e guardandole mi vengono in mente i ricordi di Maurizio e tutti gli affettuosi consigli che mi ha dato». Queste ancora le parole di Belen con la voce rotta dal pianto. Poi, Belen ha abbracciato per l’ultima volta Maurizio e virtualmente ha abbracciato tutta la sua famiglia.

Piovono critiche sui social, molti accusano Belen

Dopo la messa in onda della puntata e del monologo nello specifico, sui social in molti si sono scagliati contro Belen. «Ma se non eri nemmeno presente ai funerali…», questo uno dei messaggi apparsi sotto al post del video pubblicato sui socia. «Non hai nemmeno fatto un post social, e ora lo saluti per l’ultima volta? Mah..“, ha scritto un altro utente.