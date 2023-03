La vita in diretta, Matano diretto con Simona Izzo: “Non era sicura di voler venire”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano nel corso della puntata de La Vita in Diretta andata in onda ieri ha parlato del grosso dispiacere di Simona Izzo per la morte di Maurizio Costanzo.

Una puntata davvero tanto speciale ed emozionante de La vita in diretta è andata in onda nella giornata di ieri, martedì 28 febbraio 2023. Una puntata nel corso della quale Alberto Matano ha voluto ricordare ancora una volta Maurizio Costanzo rivelando che una delle ospiti in studio aveva pensato di non partecipare alla puntata proprio perché per lei la morte di Costanzo è stato un vero e proprio lutto. Ma esattamente di chi stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Alberto Matano molto dispiaciuto per la sua ospite

La morte di Maurizio Costanzo continua a far parecchio discutere, ed anche nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri il conduttore Alberto Matano ha voluto ricordare il celebre giornalista insieme ai suoi ospiti. Tra questi anche l’attrice Simona Izzo a proposito della quale Matano si è espresso affermando che non era sicura di voler partecipare alla puntata. Nello specifico Matano ha rivelato che l’ospitata di Simona Izzo era già stata concordata da diversi giorni, poi però è accaduto quello che nessuno si aspettava e quindi l’attrice ha avuto parecchi dubbi sul cosa fare. “Lei era dubbiosa se venire perché ha avuto molto pudore…Per Simona è stato un dolore molto privato”, ha rivelato Matano.

Le parole di Simona Izzo

Ad un certo punto è intervenuta proprio la Izzo rivelando che quella con Costanzo è una vecchia storia che però negli anni si è trasformata in un grande affetto condiviso anche dal suo attuale marito ovvero Ricky Tognazzi. L’attrice ha poi continuato rivelando che Maurizio è sempre stato molto vicino alla coppia invitandoli quando si sono trovati ad attraversare momenti difficili oppure quando doveva uscire un film di Tognazzi. Ha poi aggiunto di aver voluto tanto voluto bene ai figli del giornalista parlando di una grande famiglia allargata che negli anni si è tanto voluta bene. A proposito del funerale di Costanzo,al quale ha partecipato insieme al marito, ha rivelato di essersi tanto commossa.

Il dolce ringraziamento dell’attrice: “Grazie Maurizio per quello che ci siamo dati”

Simona Izzo ha continuato il suo intervento su Costanzo affermando che tra di loro non vi è stato mai nessuna ombra e nessun rancore. I due infatti sono sempre riusciti a raccontarsi tutto, anche la felicità legata ai nuovi amori. Ed è stato proprio a tal proposito che ha voluto precisare che Costanzo insieme a Maria De Filippi è stato davvero tanto felice. L’attrice ha poi concluso affermando “Voglio dire grazie a Maurizio per quello che ci siamo dati, per quello che lui ha dato a Ricky. Ci siamo voluti davvero tanto bene, amici per sempre, questo è sicuro…”.