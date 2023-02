Gianni Sperti al funerale di Maurizio Costanzo tra le lacrime dice: “Non lo farò mai”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti è stato vicino a Maria anche nella giornata di ieri, in cui si sono celebrati i funerali di Maurizio Costanzo. L’ex ballerino ha fatto una promessa struggente alla sua amica.

Sono stati giorni difficili per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere e di apprezzare Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore che è scomparso nella giornata di venerdì 24 febbraio. Molti amici, colleghi e conoscenti hanno voluto dare a Maurizio l’ultimo saluto e dare anche un abbraccio a Maria De Filippi ed alla famiglia di Costanzo. Maria è molto amata e non soltanto dagli amici e colleghi ma anche dai telespettatori. Tra i tanti che ha voluto dimostrare la sua vicinanza a Maria è stato Gianni Sperti, l’opinionista di Uomini e Donne che lavora da tanti anni al fianco della conduttrice. Proprio lui, Gianni ha voluto fare una promessa alla conduttrice.

Ieri i funerali di Maurizio Costanzo, Piazza del Popolo gremita di gente

Nella giornata di ieri, l’Italia intera si è stretta attorno al dolore della famiglia di Maurizio Costanzo. Proprio ieri si sono tenuti i funerali del noto conduttore e giornalista, morto il 24 febbraio a 84 anni. I funerali si sono tenuti nella giornata di ieri nella Chiesa degli Artisti a Roma.

Tanti i personaggi noti arrivati per dare l’ultimo saluto a Costanzo

Tantissime persone sono arrivate a Piazza del popolo, arrivati per dare l’ultimo saluto al conduttore. Ovviamente, presenti in fila Maria De Filippi, i figli Gabriele, Camilla e Saverio e l’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia. Hanno preso parte ai funerali diversi personaggi come Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, e poi ancora Carlo Conti, Christian De Sica, Gerry Scotti che ha anche letto la preghiera per gli artisti.

La promessa di Gianni per Maria

Presenti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti. E’ stato proprio Gianni a parlare e dedicare delle bellissime parole alla conduttrice.”Per me è stato un papà“, ha detto Gianni intervistato da La vita in diretta durante i funerali. La giornalista ha chiesto ancora all’ex ballerino se avesse qualcosa da dire a Maria ed a quel punto lui avrebbe detto “Che non l’abbandonerò mai, mai”. Insomma, una promessa quella di Gianni per Maria, alla quale lo lega di certo una profonda amicizia. e tanta riconoscenza.