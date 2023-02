Gerry Scotti lascia tutti a bocca aperta: “Cosa abbiamo fatto io Conti e Bonolis appena saputo della morte di Maurizio Costanzo”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti ha ricordato Maurizio Costanzo e lo ha fatto raccontando anche un aneddoto che vede coinvolti anche Carlo Conti e Paolo Bonolis.

In queste ultime ore, sono sempre di più coloro che hanno deciso di dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore più amato di tutti i tempi che ci ha lasciato lo scorso venerdì 24 febbraio. Molti amici e personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno voluto scrivere sui social un pensiero o intervenire in qualche trasmissione televisiva proprio per dare l’ultimo saluto al grande Costanzo. Lo hanno fatto Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi nel corso della puntata di ieri di Verissimo. A questi si è aggiunto poi Gerry Scotti. Il conduttore ha ricordato Maurizio e quello che era il loro rapporto.

Gerry Scotti ricorda Maurizio Costanzo e parla del loro rapporto

Anche Gerry Scotti nelle scorse ore ha voluto ricordare Maurizio Costanzo e lo ha fatto a modo suo. Il conduttore pavese, grande amico anche di Maria De FIlippi ha ricordato Maurizio parlando del rapporto che li legava. Ad un certo punto, poi, il conduttore ha rivelato un aneddoto davvero molto curioso che vede anche protagonisti Paolo Bonolis e Carlo Conti.

Le parole del conduttore pavese

“Maurizio Costanzo è stato presente nella mia vita e in quella di tutti quanti per oltre cinquant’anni. Ho dei ricordi bellissimi delle prime volte al Costanzo Show 25-30 anni fa. Quando ti invitava eri diventato qualcuno. Questa sua enorme popolarità lo ha reso diverso da tutti gli altri”. Queste le parole di Gerry Scotti che di certo con Maurizio ne ha passate tante. Il loro rapporto era molto singolare e soprattutto duraturo.

Il conduttore pavese ricorda Maurizio e racconta un aneddoto che vede coinvolti altri famosi conduttori

“Aveva uno stile tutto suo, che gli permetteva di affrontare sia gli argomenti più leggeri sia quelli più pesanti. Lui ci ha messo la faccia. Ho avuto un’altra grande emozione che risale a due o tre anni fa. Lui realizzò una puntata sui tre tenori della tv, Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, poi dopo 20 anni ha voluto replicare chiamando me, Carlo Conti e Paolo Bonolis. Vi svelo una cosa, venerdì quando abbiamo avuto la notizia della scomparsa di Maurizio, senza parlarci o dirci nulla, io, Carlo Conti e Paolo Bonolis abbiamo messo sui social la stessa fotografia. Lo giuro, non ci eravamo messi d’accordo”. Con queste parole Gerry ha ricordato il suo grande amico e una delle persone più apprezzate da sempre, non solo da colleghi ma da tutti noi.