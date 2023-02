Verissimo, Luca Laurenti diretto su Maurizio Costanzo: “Ecco chi era”

0 SHARES Condividi Tweet

A Verissimo il ricordo di Maurizio Costanzo. Silvia Toffanin ospita in collegamento Luca Laurenti che a fatica riesce a parlare.

In tv non si fa altro che ricordare Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore che è venuto a mancare nella giornata di venerdì 24 febbraio, all’età di 84 anni. Nel corso della puntata di Verissimo di ieri, condotta come sempre da Silvia Toffanin, si è ricordato il marito di Maria De Filippi. In studio a rendergli omaggio Rita Pavone ed in collegamento Luca Laurenti. Quest’ultimo è apparso davvero in grande difficoltà, molto commosso tanto da non riuscire nemmeno a parlare. Vediamo cosa ha detto il maestro Laurenti.

Verissimo, puntata speciale dedicata a Maurizio Costanzo

Nel corso della puntata di ieri di Verissimo, Silvia Toffanin parecchio commossa ha voluto dare il suo ultimo saluto a Maurizio Costanzo. La conduttrice è apparsa parecchio in difficoltà, tanto commossa ed oltre a mandare in onda un video omaggio, ha anche voluto mandare un abbraccio a Maria ed a tutta la famiglia del compianto Maurizio.

In studio Rita Pavone e in collegamento Luca Laurenti

In studio presente Rita Pavone, che ha voluto rendere omaggio al grande conduttore. In collegamento, invece, lui Luca Laurenti, il co-conduttore che ha avuto modo di lavorare con Maurizio a Buona Domenica per tanti anni, dal 1997 fino al 2006. Laurenti è apparso parecchio in difficoltà, ed in alcuni momenti non è proprio riuscito a trattenere le lacrime, parlando anche singhiozzando.“Ho perso tutti, non ho più i miei genitori ma c’era Maurizio, ora non c’è più nemmeno lui e io non ce la faccio. Era mio padre, è nella mia cornice familiare”. Queste le parole di Luca, che ha anche ricordato diversi momenti che ha condiviso con Costanzo in tutti questi anni.“Mi ero preparato un discorso, ma non ce la faccio a parlare al passato riferito a lui. L’artista dovrebbe trasformare il dolore in esibizione ma io non riesco e vi chiedo scusa”, ha detto ancora Luca facendo commuovere davvero tutti quanti.

Il dolore di Laurenti che non riesce neppure a parlare

Nonostante la grande difficoltà, poi, Luca ha voluto aggiungere dell’altro, facendo ben intendere che tipo di rapporto avessero tutti e due. “Per me era come un papà, io lavoro nel mondo dello spettacolo da 36 anni e la sua morte mi ha sconvolto. Per me c’è sempre stato e quando avevo bisogno di sostegno o di un consiglio lui c’era. Era un uomo buono e io non lo dimenticherò mai.Mi dispiace piangere davanti a tutti. Lo so che è difficile vedere così un uomo come me che fa tv da 36 anni che trasforma i sorrisi in lacrime. Ma i sorrisi in video sono le lacrime nei nostri cuori”.